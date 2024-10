S obětí dřív pracoval. Primář podezřelý z hrůz v Plzni měl pověst manipulátora

Nejen emise oxidu uhličitého by mohly v nejbližších letech prodražit létání. V hledáčku jsou kromě nich další škodlivé emise, jako jsou popílky a oxidy dusíku, které letadla do ovzduší vypouštějí....

Změny, které se aktuálně odehrávají v prvním pilíři důchodového systému, omezují současné i budoucí penzisty s jediným účelem. A to srazit náklady státu na výplatu důchodů. Proto se vyplatí spořit si...

ANALÝZA: Zvláštní válka OSN s Izraelem. Proč modrým baretům „zbourali plot“

Izrael je na jihu Libanonu v konfliktu s modrými barety OSN. Vypadalo by to jako komedie, kdyby se to neodehrávalo uprostřed války. A kdyby modré barety, které mají všechno pozorovat, programově...