Kanibal, nebo narkoman? Policie u brutální vraždy bezdomovce stále tápe

Policie zprvu pracovala s verzí, že jde o vraždu mezi bezdomovci a narkomany. Ani po roce ale není jasné, kdo mladého bezdomovce brutálně zabil. Kriminalisté nově nevylučují ani verzi, že vrahem mohl být kanibal.

„Ze začátku se tu všichni báli, že to byla cílená vražda bezdomovce a budou následovat další. Že to je nějaký „zabiják bezdomovců“. Teď už na to lidi tolik nemyslí, ale že dodnes není jasné, kdo ho zabil, je šílený,“ říká mladý bezdomovec v Plzni u vlakového nádraží.