Vrah manžele a jejich psa ubodal šroubovákem, noži a nůžkami. Uniká už 19 let

Po brutálním vrahovi, který zavraždil manželský pár a jejich psa, kriminalisté pátrají již devatenáct let. Zbývá tedy poslední rok do promlčení zločinu. Případ se odehrál v lednu roku 2004, tehdy neznámý pachatel ženu a muže v jejich domě ubodal za pomocí nožů, šroubováku a nůžek. Ubodán byl i pes. Policisté nyní případ zařadili do kalendáře s nevyřešenými zločiny.