V řeznictví se mu pracovat nechtělo. Teď je podezřelý z chladnokrevné vraždy

Teď je David Š. obviněn z vraždy, za kterou mu hrozí 15 až 25 let vězení nebo výjimečný trest. Jeho komplicovi, šestadvacetiletému Ivanu H., hrozí za loupež desetiletý trest. Oba se znali ze sídliště v Kralupech nad Vltavou, chodili do stejné základní školy a později propadli drogám. Spojuje je také další věc – ani jeden neměl v poslední době zázemí ani domov. Jeden bydlel v autokempu, druhý na ubytovně.



„Přišel s přítelkyní, tu jsme zaměstnali jako prodavačku, slušná holka, pracovala, nebyly s ní žádné problémy,“ pokračuje majitel řeznictví v centru Veltrus. Mluví o Davidově přítelkyni Tereze. „I s ním to vypadalo, že se domluvíme. Říkal, že je řidič, nabízel jsem mu, že by mohl vozit zboží dodávkou, ale on to nevzal. Plat se mu zdál malý, tak jsme se nedomluvili,“ dodává.

Právě v té době bydlel David Š. s přítelkyní v autokempu u řeky ve Veltrusech. „Pronajali si chatku a nastěhovali se. Trochu nás překvapilo, že si sem přivezli spoustu nábytku. Vysvětlovali, že je prý vyhodili z bytu,“ říká majitel David Mach.

Nájem v chatce zaplatil na měsíc dopředu Davidův otec. Ten také oba do kempu přivezl červenou audinou.

V chatce mladá dvojice vydržela jen do konce srpna, dokdy měla bydlení zaplacené. Přestěhovali se do rekreačního areálu u jezera ve Vojkovicích, Tereza už v té době byla těhotná.

Ve druhém bytě z kraje řadového domku bydleli až do noci na úterý, kdy si zásahová jednotka přišla pro Davida a kriminalisté ho obvinili z vraždy.

Jeho komplic Ivan H. pochází z Kralup, čtvrti Lobeček. V poslední době tady žil na ubytovně kousek od panelových domů, kde žije babička i jeho matka a otec. Přišel tam ve čtvrtek 13. prosince, deset dní po přepadení benzinky.

Dva dny po něm se na ubytovnu nastěhovala i jeho přítelkyně Barbora. „Denně jsem ho tu potkávala. Věděla jsem, že má problémy s drogami, ale nepřipadal mi jako grázl,“ říká padesátiletá blondýna, která na ubytovně žije dlouhodobě.

Ivan H. z ubytovny odešel v pátek 21. prosince. Barbora zde žije dál, ale od úterý tam není. „V poledne si pro ni přišla kriminálka, ona se vrátila asi v půl sedmé večer, v sedm odešla a dosud se nevrátila,“ vyčetla recepční z ubytovací knihy.

Právě postava Barbory do jisté míry osvětluje, proč se David Š. s partnerkou přestěhoval do Vojkovic. Barbora zde totiž vyrůstala a má tady rodiče. Teď má však trvalé bydliště na vojkovickém obecním úřadě, neboť ji rodiče odhlásili z domu. „Je to takový sociální typ, pořád chce někomu pomáhat, i feťákům, a nakonec do toho spadla také,“ říká jedna z místních žen, která zná dívku od dětství. „Byla i ve vězení, nejspíš za krádeže, všichni jsme si říkali, že by jí to mohlo pomoct, ale to nikdy nevíte...“ dodává.

Kriminální minulost

S vězením mají podle vyšetřovatelů zkušenosti i oba údajní aktéři přepadení benzinky. „Jeden z pachatelů má za sebou menší kriminální minulost, druhý byl vícekrát trestně stíhaný,“ řekl zástupce vedoucího odboru obecné kriminality středočeské policie Aleš Pavlík.



Z rodiny údajného střelce Davida Š. – který pochází ze tří dětí a je nejmladším z nich – má trestní minulost více lidí. „Otec seděl, ale nejen on. Tam měli problémy se zákonem snad všichni chlapi,“ říká žena ze sídliště, kde vyrůstal.

Do průšvihu na drogách

Podobný je i příběh Ivana H. „Byl to hodný kluk, než se zapletl sdrogami. Viděla jsem ho naposledy před dvěma týdny a tehdy mi blesklo hlavou, že už znovu na něčem frčí, ačkoliv sám poslední dobou říkal, že už je čistý,“ říká kamarádka Martina z Kralup nad Vltavou, která druhému pachateli neřekne jinak než Ivánek. „Tak ho tady zná každý.“

Čerpadlářku přepadli dva muži 3. prosince v půl třetí ráno, kdy vtrhli do pumpy a jeden z nich za chůze okamžitě bez varování ženu zastřelil. Skrz dveře do skladu, za kterými se pumpařka snažila před lupiči ukrýt. Zbraň, kterou muž čerpadlářku zastřelil, držel nelegálně. Neměl ani zbrojní průkaz.

Dva tisíce za přepadení

Z pumpy lupiči ukradli pokladnu s deseti tisíci korun a cigarety za tři tisíce korun. Podle některých informací si peníze rozdělili tak, že komplic Ivan H. dostal dva tisíce, David Š. si ponechal zbytek. Policie toto však zatím nepotvrdila, stejně jako to, zda nalezla pistoli, ze které se střílelo.

Při pročesání okolí ve Vojkovicích však kriminalisté nalezli kuklu. Nyní zjišťují, zda to byla ta, kterou měli pachatelé na sobě při přepadení čerpací stanice.

Oba muže vypátrali mimo jiné proto, že v Kralupech nad Vltavou a okolí to jsou známé firmy. „Pátrali jsme v kriminálním prostředí a po určité době se nám jména pachatelů začala opakovat. V pondělí odpoledne v šestnáct hodin už měli policisté jistotu a o dvě hodiny později v Kralupech zadrželi prvního podezřelého Ivana H. V deset hodin večer zatkla zásahovka střelce Davida Š. v řadovém domu ve Vojkovicích. Zásahovku policie povolala proto, že měla obavu, že by střelec z pumpy mohl zbraň při zatýkání použít.

Podezřelé poslal soud do vazby

Mělnický okresní soud ve čtvrtek oba obviněné muže poslal do vazby. U soudu vypovídal pouze mladších z nich, komplic obviněný z vraždy vypovídat odmítl, řekl novinářům státní zástupce Tomáš Milec. Oba se vzdali práva stížnosti proti vazbě.

Státní zástupce navrhoval mužům vazbu ze všech tří zákonných důvodů. Podle něj hrozilo, jak to, že muži uprchnou, tak to, že budou ovlivňovat nevyslechnuté svědky nebo budou v trestné činnosti pokračovat. Soud uznal všechny tři důvody.