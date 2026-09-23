K pozměňovacímu návrhu se přihlásila šéfka ústavně-právního výboru za Motoristy sobě Renata Vesecká. Nepromlčitelná má být úkladná vražda a některé další trestné činy s úmyslným usmrcením. Jde o některé činy související s obecným ohrožením, teroristickým útokem a terorem, za něž hrozí až výjimečný trest.
„Některé trestné činy nemají být promlčitelné. Vraždy být promlčeny nemají,“ prohlásil už dříve ministr Tejc.
„Nové kriminalistické metody, zejména DNA, dávají možnosti usvědčit pachatele třeba i po několika desetiletích. Není důvod pachatele tak závažného činu zbavit strachu z případného odhalení po uplynutí jakkoliv dlouhé lhůty,“ upozorňuje ministr spravedlnosti.
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Nepromlčitelnost u vraždy chtějí Tejc, Babiš i senátoři. Urbanová i u znásilnění
Promlčecí doba vražd je nyní v Česku třicetiletá, pak trestní odpovědnost zaniká.
Místopředsedkyně Sněmovny za STAN Barbora Urbanová také navrhuje nepromlčitelnost vraždy, ale za všech okolností, a také u dalších trestných činů, kde je možnost uložení výjimečného trestu, pokud jimi byla nebo měla být úmyslně způsobena smrt.
Navrhla také prodloužení promlčecí lhůty u sexuálních trestných činů spáchaných na dětech. Počítala by se od dosažení 30 let věku oběti místo nynějších 18 let.
Rozšíření trestného činu neplacení výživného
Poslanci ve středu ve druhém čtení projednali návrh novely trestního zákoníku, která počítá s rozšířením trestného činu neplacení výživného.
Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné déle než čtyři měsíce a vystaví tím vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Novela vrací postih i ostatních případů neplacení alimentů, které přesáhne třetinu roku.
Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Soudy by za ně mohly ukládat až roční vězení. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.
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Dlužníkovi na výživném zabavujme i zbrojní průkaz, navrhuje poslanec
„Neplacení výživného je hanebnost, ale trest vězení nic neřeší,“ řekl poslanec za KDU-ČSL Václav Pláteník. Navrhl, aby dlužníkovi na výživném bylo možné zabavit nejen řidičský, ale i zbrojní průkaz.
Zákonodárci k novele trestního zákoníku ve středu načetli řadu pozměňovacích návrhů.
Návrhy na úpravu dětského certifikátu
Několik pozměňovacích návrhů k dětskému certifikátu podala exministryně spravedlnosti za ANO Helena Válková. Chce zkrátit z 22 let na 17 let zpětnou účinnost zápisu v evidenci, který pachatelům zamezí práci s dětmi. U dětských a mladistvých pachatelů by o zápisu vždy rozhodoval soud. Obdobně by tomu bylo u prostého ublížení na zdraví.
Zpřesnění kuplířství v případech, kdy někdo organizuje placený sexuální obsah jiné osoby na on-line platformách a vydělává na něm, prosazuje Pirátka Kateřina Stojanová. Chce rovněž, aby oběti získaly přístup k peněžité pomoci v částce až dvou průměrných mezd, kterou by mohly využít na psychoterapii nebo na nápravu nemajetkové újmy.