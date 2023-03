Zeman si zřídí kancelář, asistentkou bude manželka. Mynář skončí v den inaugurace

Prezidentův a svůj program v příštích dnech Mynář nastínil v rozhovoru pro ČTK.

Poslední dny Zemana pracovně hektické. Mynář připomněl čtvrteční schůzku s rakouským prezidentem Alexandrem Van der Bellenem a páteční přijetí maďarské prezidentky Kataliny Novákové. V pondělí má ještě prezident v plánu poslední pravidelnou schůzku s premiérem Petrem Fialou.

V pondělí bude Zeman naposledy úřadovat v lánské pracovně. V následujících dnech se přestěhuje do nového domu, který si nechal postavit v Lánech. V něm setrvá až do 9. března, kdy složí slib nový prezident Pavel. Funkční období Zemanovi vyprší o půlnoci z 8. na 9. března.

Na inauguraci se Zeman vydá ze svého domu. Ještě před jejím začátkem společně s manželkou Ivanou poobědvá s Pavlem a jeho ženou Evou. „Součástí oběda bude jedno příjemné překvapení pro pana prezidenta Pavla,“ řekl Mynář.

Mynář také potvrdil, že se po diskusi se Zemanem v užším kolektivu dohodli, že si končící prezident zřídí kancelář. „Protože poptávka po panu prezidentovi je už teď tak velká, že určitě bude potřebovat nějakou kancelář. Respektive nebylo by vhodné, aby tak velké množství lidí pravidelně docházelo k němu do rodinného domu,“ poznamenal.

V nejbližší době proto chce podepsat nájemní smlouvu. Existují podle něj dvě až tři varianty, kde by mohla sídlit. Asistentku mu bude dělat manželka Ivana.

Po odchodu z funkce pobírá prezident republiky doživotní rentu 50 tisíc korun měsíčně a paušální náhradu ve stejné výši, která je určena zejména na nájem kanceláře a na odměnu asistenta či asistentky.

Mynář rezignuje v den inaugurace

Vedoucí prezidentské kanceláře Mynář pak na svou funkci rezignuje zřejmě ve čtvrtek 9. března dopoledne, tedy v den inaugurace nového prezidenta Petra Pavla. Před rezignací své nástupkyni Janě Vohralíkové předá potřebné dokumenty.

Ve funkci chce ještě dořešit audit, který pro prezidentskou kancelář připravila soukromá auditorská společnost. Podle Mynáře byla vybrána na základě výběrového řízení vypsaného v souvislosti s usnesením Nejvyššího kontrolního úřadu, který činnost Kanceláře prezidenta republiky (KPR) kontroloval.

Firma připravila interní audit týkající se „specifické oblasti hospodaření“ Správy Pražského hradu a zámku v Lánech. „S těmito závěry jsem byl konfrontován a seznámen, požádal jsem náš interní audit, aby mi k tomu dali své vlastní stanovisko, a samozřejmě i advokátní kancelář, která zastupuje Kancelář prezidenta republiky,“ uvedl. K výsledkům se také vyjádřilo nové vedení Správy Pražského hradu. Téma by chtěl okomentovat na tiskové konferenci.

Doplnil, že s Vohralíkovou se shodli na tom, že závěry auditorských zpráv i doporučení advokátní kanceláře by mělo analyzovat ještě stávající vedení KPR.

Mynář se dohodl s kancléřem Sněmovny Martinem Plíškem a Vohralíkovou, že se ještě jednou příští týden setkají, aby zkontrolovali přípravu inaugurace. Se svou nástupkyní se chce poté ještě jednou sejít a odevzdat jí například předávací protokoly.

Hradní kancléř Vratislav Mynář (16. ledna 2023).

„Budu se věnovat rodině“

„Já budu 9. března rezignovat na svou funkci vedoucího Kanceláře prezidenta republiky,“ řekl Mynář. Očekává, že se tak stane ve čtvrtek dopoledne ještě před inaugurací. Na ni se již nechystá. „Budu se podílet v maximální možné míře na zajištění inaugurace, ale moje přítomnost na ní, si myslím, není nutná,“ uvedl.

Po odchodu z čela KPR nechce Mynář usilovat o žádné místo ve státní správě. „Není to klišé, za těch deset let jsem se vůbec nevěnoval své rodině, mojí paní a mým dvěma malým dětem,“ řekl. „Poté, co si odpočinu, chci vysadit a věnovat se převážně rodině,“ doplnil. Následně si chce najít práci. „Nejsem na tom finančně tak, že bych mohl jít už do důchodu,“ uvedl.

Se Zemanem by se měl v dalších měsících pravidelně potkávat. „Dohoda zní, že pan prezident bude velmi rád, když se budeme pravidelně navštěvovat, pravidelně se scházet v jeho kanceláři. Nejenom já, ale i nejbližší členové jeho týmu, který kolem něj byl celých deset let,“ řekl.



O Zemana se budou nadále starat ošetřovatelky

O Zemana se od jeho hospitalizace na podzim 2021 starají ošetřovatelky z firmy Senior Home Group. Služba je částečně placená ze zdravotního pojištění a částečně z peněz hradní kanceláře. Server Seznam Zprávy loni v létě uvedl, že měsíčně Hrad v té době platil za péči 160 tisíc korun až 170 tisíc korun měsíčně, přibližně stejnou částku hradila podle serveru také Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), jejímž klientem Zeman je.

O způsobu další péče o prezidenta se podle Mynáře diskutuje. „Pan prezident bude požívat těchto výhod zdravotních a ošetřovatelských služeb, ale v omezenějším množství než na zámku v Lánech,“ podotkl.

Z jakých peněz bude péče hrazena označil kancléř za spekulativní otázku, Zeman si podle něj se ženou musí nejprve nový režim vyzkoušet a zjistit, co bude obnášet. „Je samozřejmě rozdíl, když jste v zápřahu ve funkci prezidenta republiky, nebo když jste v uvozovkách důchodce, který je doma na odpočinku,“ poznamenal.

Zeman a Zemanová si podle něj proto stanovili měsíční lhůtu, během které si vyzkouší, jaké požadavky na péči budou mít. Mynář dodal, že s velkou pravděpodobností budou o Zemana pečovat stejné ošetřovatelky. „Protože pan prezident byl s touto službou nadmíru spokojen,“ řekl.