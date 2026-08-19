Ministerstvo má vyplatit exkancléři Mynářovi jeden a půl milionu, nařídil soud

Bývalý klíčový spolupracovník Miloše Zemana se domáhal částky 1,9 milionu, v březnu mu ministerstvo spravedlnosti vyplatilo 472 tisíc korun. S nynějším verdiktem soudu ale úřad nesouhlasí a podá proti němu odpor, sdělila serveru Marcela Nevšímalová z tiskového oddělení ministerstva.
Mynáře policie obvinila v roce 2021, za dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie mu hrozilo až osm let vězení. Loni v lednu ho soud ale zprostil viny. Bývalý hradní kancléř nyní požaduje po státu náhradu škody a nemajetkové újmy.
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Stát přiznal exkancléři Mynářovi odškodné za stíhání v dotační kauze
Mynářovou žalobou na ministerstvo spravedlnosti se v pondělí zabýval olomoucký okresní soud v neveřejném jednání. „Okresní soud v Olomouci vydal platební rozkaz, na jakou částku je, však říct nemohu,“ uvedla asistentka soudce Eva Krejčí.
Nevšímalová doplnila, že platební rozkaz byl vydán na částku 1,470.422 korun. „Ministerstvo spravedlnosti proti rozhodnutí soudu podá odpor,“ sdělila Seznam Zprávám. Případem se tak dál bude zabývat olomoucký okresní soud, tentokrát se uskuteční veřejné hlavní líčení. Mynář ani jeho advokát Lukáš Trojan se k rozhodnutí soudu zatím nevyjádřili.
Případ se týkal evropské dotace 5,99 milionu korun. V roce 2011 ji získala Mynářova společnost Clever Management, podle obžaloby o peníze na vybudování penzionu v Osvětimanech žádala neoprávněně, když v rozporu s instrukcemi neuvedla, že stavbu v minulosti dotovalo ministerstvo školství. Dotaci 13 milionů korun schválilo ministerstvo školství v roce 2008 pro Spolek Chřibák, v němž byl Mynář hospodářem. Byla určena na ubytovnu pro sportovce, jejíž budování spolek dostal do fáze hrubé stavby.
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Projekt následně převzala právě firma Clever Management, se spolkem uzavřela smlouvu o pronájmu rozestavěného objektu. Smlouva ale byla podle žalobce v rozporu s podmínkami první dotace, spolek nesměl deset let budovu nikomu pronajímat. Clever Management podle státního zástupce následně využití budovy změnil na penzion a získal dotaci, které se týkalo stíhání. Společnost peníze později vrátila.
Podle soudu nebylo dostatečně prokázáno, že by Mynář zatajil nebo zamlčel podstatné skutečnosti pro poskytnutí dotace. Zároveň soud jednoznačně neshledal v Mynářově jednání úmysl. Obžaloba navrhovala Mynářovi podmínku a peněžitý trest deset milionů korun. Mynář v minulosti uvedl, že ve věci nepochybila firma Clever Management, ale pracovníci úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.
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15. ledna 2025