Trestní stíhání kancléře Mynáře kvůli dotacím pokračuje, stížnost mu neprošla

Mynář odmítá, že by spáchal trestný čin. Již dříve v prohlášení označil případ za účelový a mediálně živený. „Důkazem je to, že informaci o mém obvinění věděli někteří novináři dříve než já,“ uvedl. Považuje to za uměle vykonstruovanou kauzu s politickým podtextem.

„Krajské státní zastupitelství v Brně – pobočka Zlín, sděluje, že v trestní věci dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie v souvislosti s poskytnutím dotace Úřadem regionální rady soudržnosti Střední Morava na výstavbu penzionu státní zástupce zamítl stížnost 53leté fyzické osoby proti usnesení o zahájení trestního stíhání – bližší informace k trestní věci se podávat nebudou,“ uvedl mluvčí zastupitelství Hynek Olma.

Na začátku března státní zástupce zrušil trestní stíhání firmy Clever Management kvůli dostavbě penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Stíhání samotného Mynáře však pokračovalo dál.

Tehdy advokát prezidentova kancléře uvedl, že příslušný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nebyl v době údajného trestného činu účinný.

Firma Clever Management podle úřadu v žádosti o dotaci v rozporu s instrukcemi neuvedla, že stavba byla už dříve dotována ministerstvem školství. Tuto dotaci obdrželo občanské sdružení Chřibák, které stavbu zahájilo.

Lukáš Trojan, advokát prezidentova kancléře Vratislava Mynáře, v tiskové zprávě odmítl tvrzení, že firma měla v žádosti povinnost předchozí dotaci občanského sdružení uvádět. „I když předmětem obou dotací byl stejný objekt, jednalo se o dva různé projekty realizované dvěma různými subjekty,“ uvedl. Při žádosti bylo podle Trojana postupováno podle instrukcí ROP Střední Morava.