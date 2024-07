Klientky se svlékaly dobrovolně, odmítl kouč obžalobu. Viní ho ze sexuálního nátlaku

Pražský osobní kouč Vratislav Hlásek měl podle soudkyně z pozice autority přesvědčovat své klientky, že se v řešení svých problémů neposunou dál, pokud se před ním nesvléknou, nebudou se před ním sebeuspokojovat nebo nepodstoupí intimní masáž či pohlavní styk.

Hlásek nemá certifikaci lékaře ani terapeuta, sám sebe označuje za „podnikatele v osobním rozvoji“. Nerozporuje, že „nahá sezení“ se v jeho kanceláři na Národní třídě skutečně děla. „Z hlediska trestněprávní odpovědnosti se cítím nevinen. Děje popisované v obžalobě jsou v podstatě popsány v pořádku, kromě slovníku a kontextu. Ta interpretace je úplně jinde,“ řekl šestapadesátiletý muž u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Podrobně pak vysvětloval, proč je podle něj důležité pracovat v rámci osobního rozvoje s nahotou. Uvedl, že klienty vedl k přijetí nahoty jako bezpečného prostoru, protože kdo se ve svém těle necítí dobře, neumí prožívat sexualitu. Nejprve je tak učil prožít si nahotu v soukromí před zrcadlem, později na „legitimizovaných místech“ – například v šatnách u bazénu – a nakonec na místě, které si legitimizují sami. Řada klientů podle něj chtěla, aby se tato fáze odehrála v bezpečném prostředí jeho kanceláře. „Sami si k tomu rozhodnutí museli dospět,“ zdůraznil.

Obžaloba tvrdí, že Hlásek vyvinul sexuální nátlak na čtyři klientky v období let 2015 až 2016 a další čtyři v letech 2019 až 2020. Ženy se k trestnímu řízení připojily jako poškozené, za duševní útrapy žádají od Hláska celkem zhruba 1,8 milionu korun. Jejich zmocněnec u soudu zmínil, že Hlásek měl postavení autority v oblasti osobního rozvoje i pěstounské péče a že vystupoval v médiích. Kouč to odmítl s tím, že v roce 2015 rozhodně nebyl známou osobou a popularitu získal až na základě toho, že jeho metoda přinášela úspěch i spokojenost klientů. Dvě z poškozených žen označil za své milenky.

Za sexuální nátlak – částečně dokonaný, částečně ve stadiu pokusu – hrozí Hláskovi až čtyřleté vězení a zákaz činnosti. Kouč opakovaně podotkl, že nepracoval s nesvéprávnými nebo nezletilými lidmi, ale se svéprávnými dospělými, kteří by měli mít schopnost rozhodovat o svém těle. Sdělil, že jeho koučováním prošly stovky lidí, přičemž intimní masáže absolvovaly desítky z nich. Jako součást své obhajoby přečetl i spokojené textové zprávy, které mu klientky psaly. Medializaci věci a trestní stíhání podle něj iniciovala jeho bývalá spolupracovnice poté, co vstoupila do křesťanského společenství a rozhodla se Hláska spasit.