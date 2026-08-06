Ve čtvrtek a v pátek se sice v Čechách i na Moravě a ve Slezsku částečně ochladí, ale o víkendu se teploty opět vrátí na tropické hodnoty. V neděli se mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech.
Výraznější ochlazení přijde v pátek, kdy maximální denní teploty klesnou na 23 až 28 stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být místy až 30 stupňů. Už dnes se mohou hlavně v Čechách a na západě Moravy a Slezska objevit silné bouřky, v noci na pátek se budou deště přesouvat na východ. V pátek ráno potom bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť.
Už v sobotu však teploty začnou znovu stoupat. V celém Česku se dostanou na 26 až 30 stupňů. Podle meteorologů bude sobota slunečná a bez srážek. Zprvu jasno až polojasno bude rovněž v neděli. Teploty opět vzrostou, a to na 27 až 32 stupňů na většině území a až na 34 stupňů na jihu Moravy. Večer bude na západě přibývat oblačnosti a mohou se objevit i bouřky.
Jak bude příští týden a do konce srpna
V pondělí pak bude oblačno s přeháňkami a případnými bouřkami, ale teploty zůstanou stejně vysoké jako v neděli, 28 až 32 stupňů, na jižní Moravě až 34 °C.
Od úterý do čtvrtka bude opět jasno až polojasno a teploty se budou pohybovat zpočátku mezi 27 až 32 stupni, ale postupně se zvýší na 30 až 35 °C.
Pak by se mělo citelně ochladit, slibuje Český hydrometeorologický ústav v prognóze do konce srpna. Celý srpen bude sice teplotně nadprůměrný, ale poslední dva týdny by se teploty měl držet na hranici průměru a nadprůměru.
„Pravděpodobně nejchladnější bude poslední týden, kdy minimální noční teploty se budou pohybovat kolem 11 stupňů a nejvyšší denní kolem 23 °C,“ slibují meteorologové v předpovědi.
Měsíční prognóza se sestavuje jako očekávaný trend ve vývoji počasí a meteorologové ji tvoří pro celou Českou republiku jako celek. To znamená, že nemůže postihnout regionální odlišnosti počasí. Vyjadřuje míru pravděpodobnosti, s jakou se počasí následující týdny bude odlišovat od dlouhodobého normálu.
Jak bude pršet?
V minulém týdnu spadlo v průměru za celou republiku necelých šest milimetrů srážek, což je pod obvyklými hodnotami. Za posledních 24 hodin nejvíce napršelo v oblasti Jesenicka. Některé stanice tam mají i úhrny kolem 20 mm, ve Zlatých horách spadlo dokonce 55 mm. Ale srážky byly velmi lokální.
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Také následující období by mělo být jako celek srážkově průměrné až podprůměrné. V jednotlivých týdnech meteorologové očekávají průměrný úhrn mezi 10 a 15 milimetry. Déšť se objeví hlavně v podobě přeháněk a bouřek, které mohou být místy i silné, výjimečně se vyskytnou také trvalejší srážky.