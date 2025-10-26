Vrah Roubal. Jak se z věřícího železničáře stal fanatický zabiják

Příběh jednoho z nejhorších českých sériových vrahů Ivana Roubala (1951-2015) neunikl ani pozornosti filmařů. Třídílná série TV Nova Případ Roubal režisérky Terezy Kopáčové se inspiruje skutečnými zločiny tohoto zabijáka, kterého chybou soudce málem pustili na svobodu. Jaký byl jeho životní příběh, motivace i vztah k okolí? Hned na úvod můžeme prozradit, že tak specifických osobností, jako byl Roubal, moc nenajdeme. Naštěstí.
Otec estébák a Pohádka na Šumavě
O dětství a mládí Ivana Roubala toho moc známo není. Ze střípků, které se nám podařilo shromáždit, trčí dva nepopiratelné fakty, které zřejmě utvářely jeho osobnost: silná víra a praktikování náboženství, které ho za komunismu přivedly do vězení, a povolání jeho otce. O něm se Roubal později sám zmínil, když vysvětloval, co ho přivedlo do prokleté usedlosti Pohádka na Šumavě: „Chtěl jsem jako starej blbec týhle zemi vrátit to, co tady zničil můj táta jako estébák – sedláky, který vlastně naháněl do komunistických koncentráků, tak já jsem tam chtěl jednoho z nich nahradit.“ Místo sedlačení se ale v opuštěném statku věnoval spíš týrání zvířat, střelbě a zřejmě tam také spáchal svou první vraždu.
|
Recenze Případu Roubal od Mirky Spáčilové po premiéře v roce 2021. Procenta překvapí
Roubal se oženil, s manželkou měli syna. Žena se s ním ale později rozvedla a ani syn se s ním moc nestýkal. On sám vystřídal více povolání. Měl maturitu, údajně byl dost chytrý, většinu života pracoval na železnici. Ještě za socialismu se dal k Svědkům Jehovovým. A právě kvůli víře se ocitl poprvé za mřížemi. Podle novináře Josefa Klímy, který se jeho případy podrobně zabýval, se možná právě tam v Roubalovi něco změnilo. Z dosud bezproblémového muže se stal zavilý fanatik plný nenávisti a pocitu, že mu okolí ubližuje.
Tato nebetyčná sebelítost mu vydržela až do smrti. Když už seděl ve vězení, stěžoval si na kde co: že má krátké vycházky, že nemůže do kostela nebo že mu nedali zdravotní punčocháče. Vinu nikdy nepřiznal a pohlížel na sebe jako na mučedníka. O své „svatosti“ přesvědčil i některé spoluvěřící z řad Svědků Jehovových, kteří byli nakonec jediní, kdo za ním do vězení ještě chodil.
|
Tajemství strašidelných míst. Někdy tam má stejný podivný zážitek víc lidí, líčí etnolog
Trýznivá smrt
Co vlastně Roubalovi vyneslo doživotní trest? Nebylo toho málo. Zavraždil nejméně pět lidí. Další možné zločiny mu prokázány nebyly, protože se nenašla těla. K zabíjení Roubala vedly hlavně zištné důvody, případně osobní pomsta, samotný akt si ale zřejmě užíval. Oběti zaživa vázal do kozelce - s pokrčenýma nohama a provazem vedeným za zády do smyčky kolem krku. Nemohly se pak skoro hýbat, sebemenší pokus o pohyb jim přiškrcoval dýchací cesty. Smrt byla pomalá a trýznivá.
Oběti Ivana Roubala
(Včetně pravděpodobných)
S mnohými ze svých budoucích obětí se Roubal seznámil začátkem 90. let v Praze. V usedlosti zvané Pohádka u Čachrova choval hospodářská zvířata, do Prahy ale jezdil „šmelit“. Stýkal se se stánkaři z Václavského náměstí, znal některé taxikáře – z dnešního pohledu by se dalo říct, že měl k zločineckému prostředí velmi blízko.
Přátelil se například s některými členy orlického gangu - skupiny zločinců, která své oběti pohřbila v sudech na dno Orlické přehrady. Roubal s nimi nejen projednával prodej auta, ale z jeho hlavy prý také vzešel nápad, jak se mají obětí zbavit. Právě od něj si nechávali poradit, jakou žíravinu zvolit, aby se těla rozložila a sudy neexplodovaly.
Jak se zbavoval těl?
První pravděpodobnou obětí Ivana Roubala se na počátku 90. let stal jeho společník z usedlosti na Čachrově František Heppner a také jeho ruská přítelkyně Nataša. Jejich těla se nikdy nenašla. Podezřelé však bylo, že po jejich zmizení začal Roubal používat Heppnerovy věci. Tyto vraždy mu nikdy neprokázali. Není vyloučeno, že těl se Roubal zbavil vskutku originálním způsobem. Jeho syn jednou řekl, že se mu otec svěřil, že je nechal sežrat prasatům. Později toto tvrzení ale nezopakoval a přes policejní pátrání se na Pohádce nenašly žádné lidské ostatky.
Další obětí byl taxikář Vladimír Strnad, jehož tělo se našlo v septiku jeho domu na severu Čech. Naposledy byl viděn 26. července 1992 s Roubalem, který také záhy po jeho zmizení začal používat jeho věci, především dvě auta. A stejně tomu bylo i u stánkaře Václava Horkého, naposledy viděného 10. prosince 1992. Roubal nejen jezdil jeho autem, ale pokusil se i prodat jeho dům.
|
Voyo si začalo hrát na Netflix. Neoriginální originál Případ Roubal u diváků boduje
A pak tu byl jeho známý Josef Suchánek, pohřešovaný od 26. května 1993. Jeho těla se Roubal zbavil novým způsobem - hodil ho do rybníku u Veselí nad Lužnicí. Tělo se našlo až na podzim při vypouštění rybníka.
Důchodce a prodejte pornografie Václav Dlouhý skončil uškrcený Roubalovým způsobem ve svém bytě v paneláku v pražských Letňanech. Roubal jeho vraždu odmítal a tvrdil, že Dlouhý se uškrtil nedopatřením asi sám – holdoval prý neobvyklým sexuálním praktikám, jejichž součástí bylo škrcení.
„Milosrdný“ vrah
Poslední a zřejmě nejbrutálnější zločin provedl Roubal v doprovodu neznámých rusky mluvících kumpánů. 8. března 1994 se s nimi vloupal do autopůjčovny v ulici Pod Zvonařkou v Praze. Majitele autopůjčovny Petra Kudrnu, jeho kolegu Petera Magdolena a dalšího muže, který by na místě náhodou, Roubal spoutal svým typickým způsobem.
Zatímco u prvních dvou si dal záležet na tom, aby z provazů nemohli uniknout, u posledního prokázal na své poměry nevídané milosrdenství: „Tys mi neublížil, tebe nechám žít,“ prohlásil údajně a smyčku nechal volnější. Tímto šťastlivcem byl taxikář Jiří Semerád, kterému neušlo, že při odchodu „milosrdnému katovi“ spadla paruka. Jeho popis pak vedl k Roubalovu zatčení.
A důvod přepadení? Vykradení kanceláře bylo možná jen záminkou, díky níž Roubal nalákal k akci další spolupachatele. Podle novináře Klímy měl na svého známého Kudrnu spadeno poté, co se se spolu pustili do křížku a Kudrna na něj použil taser. Roubal to považoval za ponížení, které si nemohl nechat líbit. A Kudrna, aniž by to tušil, měl v tu chvíli své dny už sečtené…
|
RECENZE: Jiný by jim ruku nepodal. Jak Jiří Markovič rozpovídal Straku a další vrahy
Roubala omylem propustili
Když Roubala vypátrali a zadrželi, bránil se obžalobě zuby nehty. Policisty a soudce obvinil ze spiknutí. Napsal dopis prezidentu Václavu Havlovi o tom, že ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová se vůči němu dopustila zločinného spiknutí. Jako svědky chtěl předvolávat církevní hodnostáře včetně kardinála Miloslava Vlka. A chybou soudce ho dokonce předčasně pustili z vazební věznice! Naštěstí na něj před branami už čekali policisté s dalším obviněním, takže na svobodě pobyl jen pár sekund.
A zpočátku to skutečně vypadalo, že spravedlivému trestu unikne. Některá těla chyběla, jinde byly důkazy nedostatečné a zločin v autopůjčovně vyšetřovatelé vyhodnotili jako přepadení, u kterého se zpočátku nepodařilo prokázat, že vraždil Roubal. Nakonec byl přece jen odsouzen – „pouze“ za pět vražd k doživotí. Zemřel ve věznici v Karviné v roce 2015.