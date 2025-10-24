Pasťák, vězení nebo detence? Co čeká mladistvého vraha prodavaček z Hradce

Krajský soud v Hradci Králové v pátek poslal na devět let do vězení sedmnáctiletého mladíka, který letos v únoru ubodal dvě prodavačky obchodu Action. Soud mu zároveň uložil zabezpečovací detenci, protože u něj byla prokázána sexuální deviace – agresivní sadismus. Advokát Petr Suchomel pro iDNES.cz vysvětluje, co mladíka čeká dál.

„Pokud mu už bylo 15 let, je trestně zodpovědný a půjde do vězení. Nic jako pasťák ho nečeká. Jakožto mladistvý ale zamíří ve vězení na zvláštní oddělení,“ uvedl Suchomel.

U hradeckého krajského soudu mladík čelí obžalobě z vraždy prodavaček v Hradci Králové. (14. října 2025)
Mladík u hradeckého soudu čelí obžalobě z vraždy prodavaček
Hradecký krajský soud poslal mladistvého na 9 let do vězení za vraždu prodavaček. (24. října 2025)
Hradecký krajský soud poslal mladistvého na 9 let do vězení za vraždu prodavaček. (24. října 2025)
Dodává, že většina věznic má pro mladistvé speciální oddělení, protože je nutné s nimi pracovat jinak než s dospělými vězni. Soud mladíkovi uložil detenci kvůli sexuální deviaci – agresivnímu sadismu. Ani ta ale podle Suchomela nemá vliv na jeho umístění do vězení.

„Mladík si odsedí dobu, kterou mu uložil soud, a na detenci naváže až po výkonu trestu,“ vysvětluje.

Kdyby mohl, vraždil by dál. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let

Zabezpečovací detence se ukládá jedincům, kteří mohou být kvůli duševním onemocněním nebo závislosti na návykových látkách považováni za zvlášť nebezpečné pro společnost a není je možné adekvátně léčit v běžných nemocnicích.

Detenční ústavy sice spadají pod Vězeňskou službu ČR, nejsou však vězením v pravém slova smyslu. Jde o zvláštní zařízení s ostrahou, kde probíhají léčebné, terapeutické a vzdělávací programy. Délku trvání detence určuje soud.

„Detence bude trvat tak dlouho, dokud to bude nutné a dokud bude plnit svůj účel. Nejde o trest, ale o ochranu jeho i společnosti,“ doplnil Suchomel.

Lidé začali řvát a vybíhat z obchodu, útočník musel utéct zadem, líčí svědek

K dvojnásobné vraždě došlo 20. února 2025 ráno po otevření prodejny Action v obchodní zóně u Labe v Hradci Králové. Jednu ženu útočník podle policie napadl přímo v prodejně, druhou v zázemí. Obě podlehly vícečetným bodným zraněním, a to i přes snahu lékařů o jejich záchranu.

Policie mladíka zadržela krátce po činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol byly negativní. Podle znalců byl v době útoku příčetný.

