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Vrah ženy s čtyřlístkem definitivně unikl trestu, policie pátrala marně

  16:28
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Dvě dekády od chvíle, kdy náhodná kolemjdoucí objevila v rybníku Apollo u jihomoravské Lednice tělo mladé ženy, definitivně padla opona za jedním z „pomníčků“. Jak nyní pro iDNES.cz potvrdili kriminalisté, vražda dvaadvacetileté hluchoněmé Olgy S. je promlčená. I kdyby tak vrah přišel na policii s přiznáním, soud ho potrestat nemůže.

„Mrtvá žena měla v uchu kruhovou náušnici a na rukou tři prstýnky z bílého kovu a byla v ní během pitvy ztotožněna hluchoněmá dvaadvacetiletá romská dívka Olga S. z Brna,“ vzpomínal na případ bývalý vrchní komisař Vladimír Matoušek, který vraždu tehdy vyšetřoval. Na těle měla mrtvá znamení, díky kterému ji rychle identifikovali. Šlo o vytetovaný čtyřlístek nad pravým kotníkem a na pravém rameni písmeno M.

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Oběť byla původně devět dní pohřešovaná. Pátrání ukončil až nález těla. Žena se ale neutopila. Byla zavražděna. Svědčily o tom například rány na hlavě. Příčina smrti byla udušení. Ačkoliv byla nalezena na konci září, zemřela pravděpodobně o dva až tři týdny dříve. Oběť měla tři děti, nejmladší dceři byl teprve rok.

Okamžitě se rozjelo vyšetřování. Od počátku ho ale provázela smůla a nedostatek přímých důkazů. Partner zavražděné, který údajně pravidelně hrál na automatech, tvrdil, že se mu družka ztratila po společném hraní v Brně. Její zmizení nahlásil až po dvou dnech.

Z kriminálního prostředí se sice vynořila stopa rakouského řidiče tmavého BMW, který do Brna pravidelně dojížděl za placenými sexuálními službami, policii se však nepodařilo zajistit jediného přímého svědka, který by potvrdil, že dívka do vozu nastoupila.

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„K tomu, že chodila do aut provozovat prostituci, nevěděl muž nic bližšího, on ji tam neposílal. Když to zjistil, tak jí to rozmlouval. Neví, kam a proč jeho přítelkyně odešla. V ulici Cejl si žádného auta, do kterého mohla nastoupit, nevšiml,“ uvedl vyšetřovatel Matoušek.

Kriminalistům i pozůstalým nyní vypršel čas. Důvodem definitivního konce je česká legislativa. Vražda se posuzuje podle trestního zákona platného v době spáchání. Ten stanovoval promlčecí dobu vraždy na 20 let. Promlčení vraždy nyní pro iDNES.cz potvrdila i policie.

„K případu úmrtí dvaadvacetileté ženy, jejíž tělo bylo nalezeno v září roku 2006 u rybníka Apollo na Břeclavsku, můžeme uvést, že se jím v minulosti opakovaně zabývali jihomoravští kriminalisté z 1. oddělení obecné kriminality,“ potvrzuje Petr Vala z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

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Jak dodává, v posledních letech ale nedošlo k žádným novým zjištěním ani k posunu, který by vedl k objasnění. „V souvislosti s případem nebylo vůči žádné osobě zahájeno trestní stíhání. Podle právní úpravy účinné v době spáchání skutku činila promlčecí doba u tohoto trestného činu 20 let.“ říká.

Zatímco v sousedním Rakousku nebo Německu se vražda nepromlčuje nikdy, v Česku platí časový limit i pro ty nejzávažnější násilné delikty. Změna nastala od letošního ledna. Lhůta promlčení vraždy se tehdy protáhla na 30 let. To ale platí pouze pro zločiny spáchané po tomto datu. Přesto i mezi politiky sílí hlasy, které tvrdí, že vražda má být nepromlčitelným zločinem. Parlament už změnu připravuje.

„Nové kriminalistické metody, zejména DNA, dávají možnosti usvědčit pachatele třeba i po několika desetiletích. Není důvod pachatele tak závažného činu zbavit strachu z případného odhalení po uplynutí jakkoliv dlouhé lhůty,“ uvedl tak nedávno ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.

Nepromlčitelnost vraždy by se tak už brzy mohla dostat do trestního zákoníku. Kromě ministra prosazuje změnu i šestice poslanců vládní koalice, včetně premiéra Andreje Babiše. Návrh změny zákoníku projednali poslanci a je před závěrečným hlasováním.

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K pozměňovacímu návrhu se přihlásila i šéfka Ústavně-právního výboru za Motoristy sobě Renata Vesecká. Nepromlčitelná má být úkladná vražda a některé další trestné činy s úmyslným usmrcením. Jde o některé činy související s obecným ohrožením, teroristickým útokem a terorem, za něž hrozí až výjimečný trest.

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