Omluvit se Rusku byla jedna z nejlepších věcí v mém životě, tvrdí aktivista

„Omluvil jsem se za naši vládu. Omluvil jsem se za naši ministryni (obrany Janu) Černochovou a vysvětlil jsem, že u nás 99 procent lidí odmítá ten teroristický čin. Vyjádřil jsem jim upřímnou soustrast,“ popsal Vrábel, jak prý vystoupil v ruské televizi.

Podle jeho názoru většina lidí v české společnosti hodnotí pumový útok jako teroristický čin, který považují za vraždu. „Myslím si, že to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat pro český národ. Omluvit se v ruské televizi za to, že naši politici schvalují teroristický čin,“ zdůraznil Vrábel a připustil, že má sympatie vůči prezidentu Vladimíru Putinovi, Viktoru Orbánovi nebo Donaldu Trumpovi.

Vrábel si myslí, že občané České republiky válku mezi Ruskem a Ukrajinou odmítají a chtějí žít v míru. „To, že je válka, je smutné. Rozumíme tomu, že situace je napjatá a komplikovaná ze všech stran, že to není jednostranná záležitost. Přáli bychom si, aby ta válka co nejrychleji skončila.“ On sám Rusko považuje za „zemi, která má bohatou historii a skvělou kulturu.“

Plán na vládu odborníků

Ladislav Vrábel a další z lidí angažujících se v demonstraci z 3. září Tomáš Havel ve videu také představili svůj plán na „záchranu země“. Chtějí sestavit seznam odborníků, kteří mají nahradit ministry z vlády Petra Fialy, a pod jejich jména budou sbírat podpisy.

Vrábel několikrát mluvil o tom, že se živí podnikáním, ale podle insolvenčního správce nemá žádné příjmy. Server Aktuálně.cz zjistil, že dluží tři miliony korun, a pokud by mu chodila oficiální výplata, tak by až na několik tisíc padla na splátky dluhu. Na demonstraci vybíral peníze od lidí, které chodily na soukromý účet jeho ženy.

„Dnes se vyjádříme k mediální smršti. Právě jdu založit transparentní účet a tam převedeme veškeré finance a brzy zveřejníme výpis z účtu minulého. Tím budou veškeré pochybnosti ukončeny. Tento mediální hon je jasným znamením, že jdeme správným směrem. Výpisy zveřejníme o víkendu,“ tvrdil Vrábel.

Ve stejném videu se distancoval od toho, že by byl ruským agentem nebo že by ho platila opozice. „To bych nemusel splácet dluhy,“ řekl s tím, že insolvence je jediná věc, kterou mohou novináři vytáhnout. „Ještě na mě mohou vytáhnout, že jsem přišel o řidičské oprávnění, když jsem odmítl dechovou zkoušku,“ přiznal však ještě.

Vrabel byl spojený s několika pizzeriemi v Českých Budějovicích. Státu ale 20 let dluží za sociální pojištění. Jak upozornil web Aktuálně.cz, tak třeba Všeobecné zdravotní pojišťovně neplatil zdravotní pojištění od roku 2000. Neuhradil ani pokuty za jízdu načerno českobudějovickou hromadnou dopravou, některé ještě z roku 1999. Nesplatil úvěr od Komerční banky, nehradil poplatky za popelnice nebo elektřinu. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku.