Osvoboďme i Peterkovou. Svoboda slova se spíš omezovala, míní ústavní právník

Kde je hranice mezi svobodou projevu a šířením poplašné zprávy, za což byl Vrabel původně odsouzen?

Já si myslím, že hranici velmi dobře vymezil Ústavní soud v úterním nálezu. Je rozdíl mezi prohlášeními s politickým charakterem a mezi tím, když někdo začne v divadle křičet, že hoří nebo že někdo zavolá, že je někde umístěná bomba. Prohlášení Ladislava Vrabela mělo ten první charakter, ve kterém nehrozí bezprostřední panika, jelikož Vrabel ve videu mluvil o stíhačkách F-35 a jejich schopnosti nést jaderné hlavice. Vzhledem k tomu, že tyto letouny Česká republika získá v řádu několika let, tak tam zaprvé nehrozí bezprostřední panika a navíc je dost času na to si takové vyjádření ověřit.

Neměla by touto optikou být prohlášena za nevinnou i Jana Peterková? Ta dostala dvouletou podmínku za šíření poplašné zprávy, když tvrdila, že během proticovidových opatření Česko obsadí vojska NATO a budou střílet děti.

Já myslím, že to říkáte správně. Každý si mohl v klidu ověřit, že žádná vojska NATO na území České republiky nejsou, že úkolem NATO není prosazovat protiepidemická opatření a už vůbec nebudou kontrolovat dětská hřiště. Typově je to velmi podobný případ a podle mého názoru to nemělo být odsouzeno.

Neměl by přesto soud bojovat proti dezinformacím a viditelným lžím a jejich šíření trestat?

To je velmi problematické, protože v případě takových výroků je složité určit, co je zjevná lež. Ústavní soud upozorňuje na to, že je rozdíl mezi tím, co je konkrétní tvrzení a co je hodnotový soud. A v případě Ladislava Vrabela se jednalo právě o nějaké hodnocení a vyjádření názoru. To, že Česká republika získá stíhačky F-35, které jsou schopny nést jaderné hlavice, je objektivně pravda. On v zásadě jen vyvozoval nějaké potenciální důsledky, které ta situace může mít a hodnotil politické rozhodnutí. Navíc v praxi se postupuje tak, že pokud je soud na pochybách, měl by rozhodnout ve prospěch stíhaného, tedy ve prospěch svobody projevu, protože bez ní demokracie nemůže existovat.

Může být toto rozhodnutí v něčem zlomové i v souvislosti s politickou kampaní před blížícími se sněmovními volbami?

Doufám, že by to mohlo mít dopad třeba v tom, aby se z volební kampaně nedělala mateřská škola. Dá se předpokládat, že zazní nejrůznější výroky a budou to především hodnotící soudy. Politici jsou veřejné osoby a měli by být schopny unést kritiku, byť může být expresivní. Já jsem pro to, aby byla kampaň spíše volnější, než aby se každý bál, co může říct, aby nebyl vyšetřován. Pamatuju časy, kdy byly politické přestřelky mezi Milošem Zemanem a Václavem Klausem hodně vyostřené a nikoho ani nenapadlo, že by to řešil nějakou soudní cestou. Poslední tři až čtyři roky tu zažíváme tendence spíše svobodu slova omezovat, ale nemyslím si, že by zrovna tento nález otevřel nějaká stavidla.

Tomio Okamura (SPD) je stíhaný za podněcování nenávisti vůči skupině obyvatel právě za to, co mělo jeho hnutí na předvolebních plakátech. Je i vyjádření o „chirurgovi z dovozu“ něco, co by měla demokratická společnost ustát bez toho, aniž by to bylo odsouzeno v právní rovině?

Je to sice jiná skutková podstata, ale je pravda, že ty znaky tam jsou podobné. Orgány činné v trestném řízení se budou muset rozhodovat, zda se jednalo o zjevnou nadsázku, zda se to vejde do kategorie politického výroku a tak dále. Na místě by například mohl být i nějaký menší postih tím, že to bude vyhodnoceno jen jako přestupek.