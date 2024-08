Alergici v ohrožení. Přibývá lidí s reakcí na žihadla, varují lékaři

Narůstající počet pacientů s komplikacemi po bodnutí blanokřídlým hmyzem, nejčastěji vosou, sršní či včelou, shodně hlásí zdravotničtí a horští záchranáři i nemocnice z mnoha regionů. Nejvíc lidí ošetřují v horkých dnech, kdy narůstá aktivita hmyzu a jeho snaha najít vodu. Od začátku léta vyhledaly lékaře už stovky pobodaných lidí, čáti z nich šlo o život.

Například v nemocnici ve Frýdku-Místku, kam vrtulník přivezl v neděli devětapadesátiletou pacientku ze Starých Hamrů, ošetřují v teplých dnech dva až pět lidí denně s alergickou reakcí na žihadla.

„Žena byla zjevně alergická na vosí jed. Po jediném žihadle se u ní velmi rychle rozvinula celková reakce. Otekl jí krk i jazyk, špatně se jí dýchalo,“ popisuje mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl vážné komplikace u případu, který se stal v obtížně přístupném lesnatém terénu.

První pomoc poskytla Horská služba Beskydy. Poté pokračovala v péči posádka vrtulníku záchranné služby, jehož pilotovi se naštěstí podařilo přistát poblíž domu pacientky. Ženu záchranáři stabilizovali pomocí léků i kyslíku a transportovali do nemocnice.

„Pacientku k nám přivezli ve stabilizovaném stavu a její stav se rychle lepšil. Lékaři už ji pustili domů,“ řekla v pondělí odpoledne mluvčí frýdecko-místecké nemocnice Michaela Konečná.

Při pití polkla i včelu

V ambulanci Nemocnice AGEL Podhorská v Bruntále ošetřili za pět dní pět lidí pobodaných hmyzem. „Nejčastěji přicházejí s otokem místa vpichu nebo s vyrážkou na těle. Hůř na tom byla žena, která dostala 10 žihadel, nebo muž, kterého vosa píchla do krku. Oteklo mu hrdlo, špatně se mu dýchalo,“ říká vrchní sestra interního oddělení Veronika Bezručová.

I lékaře krnovské nemocnice letos překvapilo nebývalé množství pacientů bodnutých včelou nebo vosou. Někteří přišli sami, jiné přivezla záchranná služba, především ty, kteří dostali žihadlo do krku, jazyka, rtů nebo dokonce do mandlí, když spolkli hmyz při pití sladké limonády. Proto lékaři upozorňují, že by lidé měli před pozřením kontrolovat jídlo i nápoje.

„Ženě, která při pití spolkla včelu a dostala žihadlo do mandlí, bolest zasáhla celou polovinu tváře i ucho. Při bodnutí do jazyka hrozí otok, který způsobí dušení. Někdy je nutná hospitalizace, jiné pacienty můžeme po ošetření a podání léků poslat domů,“ líčí primář krnovského interního oddělení Bronislav Čapek.

Častěji letos vyjíždějí k lidem s alergickou reakcí na hmyzí jed zdravotničtí i horští záchranáři.

„Protože se díky technice v horském terénu dokážeme dostat k lidem v tísni dříve než záchranná služba, jim poskytujeme první pomoc a máme u sebe zdravotnické vybavení i léky proti alergii. Nevedeme sice přesnou statistiku zásahů u alergických reakcí na bodnutí hmyzem, ale letos je takových výjezdů napříč republikou nejvíc za posledních dvanáct let,“ říká mluvčí Horské služby České republiky Marek Fryš.

Podotkl, že sám v minulých dnech zasahoval u dvou takových případů ve Špindlerově Mlýně a okolí v Krkonoších. „Díky tomu, že jsme pacientům s alergickou reakcí po konzultaci s dispečerem záchranné služby podali antihistaminika, dokázali jsme zastavit nebo alespoň zpomalit nástup alergické reakce do příjezdu záchranky, takže se nedostali do šokového stavu,“ popisuje Fryš.

Podle něj by mnoho situací zvládli alergici sami, kdyby u sebe měli svoje léky, případně adrenalinové pero EpiPen předepsané lékařem. „Také by nikdy neměli být v přírodě sami, protože se může stát, že budou potřebovat s podáním léků pomoc,“ dodává mluvčí horských záchranářů.

Zatímco například záchranná služba v Praze eviduje letos v létě okolo 70 výjezdů kvůli bodnutí hmyzem, což odpovídá předešlým letům, a v Královehradeckém kraji okolo 90, moravskoslezští záchranáři zasahovali od začátku prázdnin již u více než 150 případů, což je asi o třetinu více než obvykle. Z toho okolo deseti procent lidí bylo v ohrožení života.

„Například 23. července jsme ošetřili 31letého muže, který pracoval v lese pod vrcholem Ondřejníku v Beskydech. Poté, co ho pobodaly sršně, se u něj rozvinula těžká alergická reakce s poruchou vědomí a rozvojem šokového stavu. Díky rychlému zásahu záchranářů, kteří mu včas poskytli přednemocniční neodkladnou péči s podáním léků a kyslíku, ho vrtulník přepravil na urgentní příjem frýdecko-místecké nemocnice již ve stabilizovaném stavu,“ říká Humpl.

Zaútočilo na mě hejno vos

V podobném stavu se nedávno ocitl i šestašedesátiletý Tomáš Nykl z Prahy, který v Hynčicích na Bruntálsku pomáhal hnutí Duha chránit stromy proti okusu, a dostal nejméně dvacet žihadel. „Ovazovali jsme jedle na těžko prostupné pasece. Najednou mi kolegyně říká: Já se bojím, tam něco bzučí. Bohužel to vypadalo jako jediná průchozí cesta. Tak jsem šel první. Žádné vosí hnízdo jsem neviděl, jen jsem slyšel hukot, jak na mě to hejno vos zaútočilo. Během několika vteřin jsem byl obsypaný vosami a nestačil jsem utíkat mezi kmeny, co tam byly,“ popsal muž, jehož po pár minutách přestaly poslouchat nohy a musel si lehnout.

„U muže se rozvinul kolapsový stav s nevolností. Lékař k němu musel být vysazen z vrtulníku palubním jeřábem. Po prvotním ošetření hasiči pomocí čtyřkolky převezli pacienta k sanitce na přístupné místo a poté jsme ho přepravili do krnovské nemocnice,“ doplňuje mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Podle něj v některých případech volají lidé záchranku zbytečně, i v situaci, kdy nemají výraznější alergickou reakci. I zdravotníci z nemocnic doporučují po bodnutí hmyzem zachovat klid a postupovat následovně. „V případě, že v ráně zůstalo žihadlo, odstraňte jej tak, abyste nevymačkali další jed do rány – nechytáme mezi prsty, spíše odškrábneme nehtem pryč. Postižené místo je vhodné ošetřit studenou vodou a nadále chladit, čímž se omezí bolest a opuchnutí. Lze použít gely či další přípravky určené k ošetření po bodnutí hmyzem, které jsou volně dostupné v lékárnách,“ říká vrchní sestra z bruntálské nemocnice Veronika Bezručová.

V případě větších potíží doporučuje použít antihistaminika, a pokud nezaberou, vyhledat lékařskou pomoc. Záchranku je nutné volat hned, pokud se objeví silná alergická reakce, tedy zejména silně svědivá vyrážka, otoky v oblasti hlavy a krku, průjmy, zvracení, bušení srdce, ztížené dýchání, závratě či ztráta vědomí. V těchto případech totiž může dojít i k selhání krevního oběhu až anafylaktickému šoku, který může způsobit i smrt.

Hmyz se jen brání, tvrdí odborníci

Podle mínění některých odborníků je letos v přírodě více vos, protože byla zima vhodná pro přežití většího počtu přezimujících vosích královen. „Vosy nikdo nesčítá, ale je jich více podle toho, že hasiči i soukromé firmy jezdí častěji likvidovat jejich hnízda a popisují, že jsou větší než obvykle. Nicméně vosy nejsou agresivnější ani útočnější. Když pobodají člověka, je to vždy v situaci, kdy brání své hnízdo nebo se samy cítí ohrožené, například když na ně šlápneme, oženeme se po nich nebo si nevšimneme, že jsou v jídle, které dáváme do úst,“ říká entomolog z Biologického centra Akademie věd Aleš Bezděk.

Na to, že péči lékařů letos vyžaduje nezvykle mnoho lidí s alergickými reakcemi na žihadla, mají podle něj odborníci dvě teorie. „Jedním z důvodů může být to, že je letos horké léto a blanokřídlý hmyz i lidé se ve větší míře setkávají na stejných místech, například u vody či stánků se zmrzlinou a podobně, takže dochází častěji k vzájemné interakci. Většina lidí dostane jedno žihadlo, a pokud nejsou alergici, nic se neděje. V některých případech se ale nešťastně dostanou příliš blízko k hnízdu, a pokud vosy rozdráždí, zaútočí,“ vysvětluje Bezděk.

Druhá teorie souvisí s tím, že podle lékařů v posledních desetiletích na celém světě včetně Česka přibývá alergiků. „Aktivita vos, včel či sršní i jejich jed zůstávají stejné. Ale jestliže stoupá počet alergiků, lidská populace se stává na spoustu alergenů včetně jedu blanokřídlého hmyzu citlivější. A možná jsme si i obecně zvykli častěji vyhledat pomoc lékaře i v těch případech, které jsme v minulosti zvládli sami doma,“ uzavírá entomolog.