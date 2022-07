V Česku přibývá útoků hmyzem. Vosy a sršni jsou letos agresivnější

Otevřel si plechovku coly. Než ji dopil, koukal do mobilu a nevšiml si, že mu dovnitř vletěla vosa. Při dalším napití ji nasál do úst. „Bodla mě do jazyka. Okamžitě mi začal natékat a já se začal dusit,“ vzpomíná na měsíc starý incident Lukáš Červinka z Hradce Králové. Pomohla až tracheostomie neboli otvor do průdušnice, kterou mu přivolaný lékař udělal. Jinak by se Lukáš udusil. „Probral jsem se až v nemocnici. Nic si z toho nepamatuju. Připomíná mi to jen tohle,“ ukazuje jizvu na krku.

Za zvýšené útoky si však mohou i sami lidé svou neopatrností. Tráví více času venku a nechovají se opatrně při konzumaci nápojů a jídla.