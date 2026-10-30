Stačí tableta denně. První pacienti dostali nový lék, který krotí nádor mozku

V Česku lékaři odhalí každý rok téměř 900 nových nádorů mozku a míchy. Léčba i délka přežití pacientů závisí na tom, který z více než stovky typů a podtypů nádorů mají. Přibližně polovinu z nich tvoří gliomy, mezi nimiž je nejčastější velmi agresivní glioblastom.
Okolo stovky nových pacientů ročně má podle lékařů pomalu rostoucí nádory mozku, které nemetastazují, proto se někdy nesprávně označují jako nezhoubné. Jsou ale stejně nebezpečné jako agresivní mozkové nádory, protože utlačují mozkovou tkáň, způsobují bolesti hlavy, epileptické záchvaty a další potíže, které často vyřazují pacienty z běžného života a vedou k předčasnému úmrtí. Postihují přitom převážně pacienty v produktivním věku, nejčastěji mezi 20 až 50 lety.
U všech našich pacientů, kteří nový lék užívají, vidíme, že nádor neroste, u někoho se zmenšuje.