Počet trestných činů meziročně vzrostl. Je však nižší než před pandemií

Statistiky v pátek na tiskové konferenci představili policejní prezident Martin Vondrášek a jeho náměstek Tomáš Kubík. Počet registrovaných skutků je stále nižší než v roce 2019, tedy před pandemií nemoci covid-19. Tehdy policie evidovala 199 221 trestných činů, loni to bylo 181 991.

Na výrazném poklesu kriminality v letech 2020 a 2021 se podle Vondráška podílela zejména protikoronavirová opatření. „Já bych byl velice rád, kdybychom srovnávali srovnatelné,“ řekl policejní prezident. „Je potřeba říci, že jsme asi 20 000 trestných činů pod úrovní roku 2019,“ zdůraznil.

Nárůst kriminality v minulém roce podle předběžných čísel zaznamenali policisté ve všech kategoriích. Většinu zaznamenaných trestných činů tvořila majetková kriminalita, více bylo krádeží i vloupání.

„Častá otázka je, jak se podílí na kriminalitě cizinci. Cizinců tady meziročně pobývá výrazně víc,“ řekl Vondrášek. Do statistik kriminality se to však neprojevuje. Cizinci v roce 2021 měli podíl 9,3 procent na všech stíhaných lidech. Loni to bylo 10,5 procent.

Přibylo i násilných trestných činů. Loni se proti předchozímu roku stalo výrazně více vražd, zatímco od ledna do listopadu 2021 jich bylo 98, v loňském roce jich policisté za stejné období registrovali 150. Údaje zahrnují nejen dokonané skutky a pokusy o vraždu, ale i jejich přípravu.

„U vražd převládá motiv související s rodinným prostředím nebo partnerskými vztahy,“ komentoval Kubík.

Největší podíl trestných činů tvoří majetková kriminalita, a to 55 procent z celkových trestných činů. „Se zrušením pandemických opatřením se nám vrací kriminalita, která nemohla být předtím páchána, jako jsou krádeže v obchodech,“ vysvětlil Kubík.

Kriminalita v Česku od roku 2013 klesá, výjimkou byl rok 2019, kdy stoupla o 3,5 procenta.