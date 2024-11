Policisté budou zkoumat, jaká byrokracie je nejvíc zdržuje, protesty hrozí dál

O tom, jaké úkony policisty zatěžují nadměrně, se bude nově zabývat speciální pracovní skupina. Poprvé by se měla sejít 9. prosince. Po pondělním jednání s policejním prezidentem Martinem Vondráškem to řekl místopředseda odborové organizace bezpečnostních sborů Martin Červenka. Výsledky jednání skupiny by chtěl mít k dispozici do konce června příštího roku.