STALO SE DNES: Vondrák vystoupil z ANO. Svět si připomíná rok od začátku války

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák s okamžitou platností vystoupil z hnutí ANO. Oznámil to na začátku jednání krajského předsednictva hnutí, které mělo jednat o jeho vyloučení. Hejtmanem by rád zůstal do konce volebního období příští rok na podzim.

„Začalo to.“ Těmito slovy měli prezidentovi Ukrajiny Volodymyru Zelenskému oznámit zahájení ruské invaze. Dnes 24. února si svět připomíná rok od začátku války na Ukrajině.

Česko loni spotřebovalo zhruba 7,5 miliard metrů krychlových plynu, tedy o pětinu méně než v roce 2021. Jde o nejmenší objem za posledních osm let, při přepočtu na dlouhodobý teplotní normál byla spotřeba nejnižší minimálně od roku 2001. Vyplývá to z předběžných dat Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Ukrajina odmítla dvanáctibodový mírový plán, který představila Čína. Všechny strany by podle čínské diplomacie měly podporovat Rusko a Ukrajinu, aby co nejdříve obnovily přímý dialog. V plánu vyzvala k příměří a zahájení mírových jednání. Podle serveru Newsweek čínský prezident Si přednese projev před OSN. Jeho mluvčí řekl, že o akci nemá žádné informace.

V Česku útočil kyberšpionážní program vyvinutý hackerskou skupinou s vazbami na režim v Severní Koreji. Škodlivý program Wslink byl nasazený pro zločinecké aktivity v několika zemích Severní Ameriky, Blízkého východu a střední Evropy včetně ČR. Oznámila to dnes bezpečnostní firma Eset. Jména napadených organizací nezveřejnila.