Předseda Sněmovny chystá pravidelné testování poslanců. Všechny kluby jsou pro

Vondráček testováním reaguje na opakované nenošení respirátorů či roušek u nezařazených poslanců Lubomíra Volného a Mariána Bojka. Původně chtělo vedení Sněmovny zřídit kolem bývalých poslanců SPD plexiskla, památkáři to ale neumožnili.

„Jsou proti montáži plexiskla do jednacího sálu Poslanecké sněmovny,“ řekl iDNES.cz předseda Sněmovny Radek Vondráček. „Ještě zvažujeme variantu, že by šlo o nějakou mobilní verzi, kterou by nebylo nutné pevně přidělat,” dodal.



Právě Volný při kritice, že nenosí roušku, vyzval poslance, ať se testují. „Vy chcete uvalit povinné testování na děti. Takž buďte tak laskaví, pokud chcete, abych já nosil roušky, uvalte povinné testování na poslance. A já tady veřejně říkám, jestli zavedeme povinné testování před každou schůzkou Poslanecké sněmovny, a to veřejně, abychom šli lidem příkladem, tak já si pro ty lidi špejle do nosu strkat budu a začnu nosit roušku. Přestaňte být pokrytci,“ řekl Volný.



Předseda Poslanecké sněmovny poslancům nařídit testování nemůže, věří ale v zodpovědné chování všech zákonodárců. „Apeloval jsem na poslanecké kluby a ty s testováním souhlasí. Cílem je nikoho neohrozit,” řekl.



Kdo se musí testovat

V soukromém sektoru se přitom musí testovat všichni zaměstnanci, kteří nepracují v režimu home office, povinně. Pro firmy nad 250 zaměstnanců platí nařízení od středy, podniky od 50 do 249 pracovníků se přidaly v pátek. A pokud zaměstnanec test odmítne, zaměstnavatel ho nemůže vpustit na pracoviště. Věc tak může vést k výpovědi.

Dnes na vládě kabinet schválil, aby se povinnost týkala i státních zaměstnanců. Od středy 10. března tak musí podstoupit jeden test týdně i státní úředníci a další, oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Nákazou koronavirem již prošla řada poslanců. Naposledy svou nemoc oznámil Jiří Dolejš z KSČM, v pátek ráno napsal na svůj Facebook, že jej v nemocnici připojili na kyslík. „Kdo vydrží do očkování, bude to mít za sebou. Mne to po roce přeci jen chytlo. S dýchacími problémy jsem šel na testy a nic. Ale plíce už byly chycené. Takže ležím s kyslíkem a bojuji,“ informoval Dolejš, který byl ze Sněmovny omluven již od úterý.

Nákazou prošel namátkou třeba i poslanec za ANO Patrik Nacher, jeho stranická kolegyně Helena Válková, lidovec Marek Výborný nebo exministryně Karla Šlechtová.