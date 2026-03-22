„Babiš řekl, že se soukromé firmy před terorismem mají chránit samy. To je naprosto nehorázný výrok. Lidé by se sami neměli chránit před teroristickými útoky,“ řekl Hřib.
Podle něj se tím dá bránit například tím, že vláda nebude „ořezávat“ peníze bezpečnostním složkám. „Bezpečnostní složky nemají méně peněz než v předchozích letech, naopak,“ opáčil mu vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé).
Babiš ve svém pravidelném nedělním vysílání na sociálních sítích znovu zopakoval, že zbrojaři si musí sami dostatečně zabezpečit areály, protože jde o soukromé společnosti.
„Ten areál pardubické firmy nebyl vůbec zabezpečený. Byla tam závora, ale dalo se to obejít, byla tam díra v plotě. Vyzval jsem soukromé zbrojařské firmy, aby si zabezpečily areály. Mají extrémní zisky díky válce, já jim to přeju, ale ať si zabezpečí areály,“ vyzval Babiš.
K tomu také dodal, že „stát nebude opravovat ploty soukromým firmám“. Zbrojařská společnost LPP Holding, jejíž areál v Pardubicích v pátek zapálili zatím neznámí pachatelé, odmítla tvrzení premiéra, že objekt nebyl dostatečně zabezpečený.
Diskusní pořad České televize Debata ČT nahradil Otázky Václava Moravce. Moderace se ujal Martin Řezníček. Toto řešení má podle vedení televize trvat pouze do léta, dokud se nenajde nové schéma pořadu a moderátor, který natrvalo vystřídá Václava Moravce. V moderování nedělní debaty se bude střídat s ženskou kolegyní. Nedělní vysílání má po předchozí kritice jinou podobu. Hosté spolu s moderátorem sedí ve studiu u kulatého stolu.
První vysílání schytalo kritiku
Vysílání premiérové Debaty ČT, kterou moderovala dvojice Lukáš Dolanský a Vanda Kofroňová, minulou neděli vyvolalo nepříznivé reakce jak u diváků, tak i mediálních expertů. Diskutující stáli u stolků a změnily se také prostory pro natáčení. Nově se točilo na chodbě s výhledem ven, což mimo jiné vedlo k tomu, že když hosté mluvili, byla slyšet ozvěna.
Na sociálních sítích se kromě kritiky objevily i ironické poznámky, které pořad označovaly například jako „Ozvěny Václava Moravce“. Jiní v žertu uváděli, že spolu s Moravcem odešel i zvukař. Nedostatky následně přiznala i samotná televize.
Kriticky se k podobě pořadu v rozhovoru pro iDNES.cz v neděli vyjádřil také mediální expert a zástupce šéfredaktora serveru Mediář Jan Potůček. „V takové podobě bych to na obrazovky nepustil,“ uvedl.
Pořad vidělo 409 tisíc diváků, zhruba o 300 tisíc méně, než sledovalo poslední Otázky Václava Moravce.
Moravec 8. března oznámil na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi události. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný.
8. března 2026