Slovinci jsou oportunistické svině, myslel si to i Havel, zuří Vondra z ODS

„Slavie je mi dneska upřímně líto. Zařízl ji slovinský rozhodčí. Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistické svině. Viz například chování k turistům tranzitujícím do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo...“ komentoval Vondra výsledek zápasu, v němž Slavia prohrála s dánským Midtjyllandem 4:1.

Politik známý i svou kritikou Evropské unie, kdy se označil v Evropském parlamentu „tak trochu“ za disidenta, získal podporu i od bouřliváka ODS, starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného.

„Jsme demokratická strana. Pluralita názorů. Zajímavé osobnosti. Vy nemůžete vědět, co to je, když někdo poch*ije Slavii! Vše je dovoleno,“ napsal na Twitteru.



Vondra si vysloužil i kritiku. Zakladatel TOP 9 Miroslav Kalousek reagoval prohlášením, že „žádný národ si nezaslouží takhle sprosté a paušalizující odsouzení“. „Jsem docela v šoku, že tohle dokáže vyslovit bývalý Havlův poradce, ministr zahraničí a ministr obrany,“ dodal.

Vondra odpověděl: „Mirku, budeš se divit, ale na slovinský oportunismus jsme nadávali na Hradě už začátkem 90tek.... I s VH.“ „Ale jinak je to samozřejmě nadsázka. Kolektivní vinu neprosazuji,“ doplnil.

Redakce iDNES.cz zjišťuje reakci vedení ODS na vyjádření jejích členů.