Má klimatickou tíseň, vysmíval se Vondra Niedermayerovi kvůli Green Dealu

„Ohledně Green Dealu se naše názory s Luďkem často liší. Kolegyně Vrecionová (ODS) na mě apeluje: Buď na něj hodný, on má klimatickou tíseň, ale je to slušný člověk. Má vlastně pravdu,“ řekl Vondra v pořadu na CNN Prima NEWS. Dodal, že se členem TOP 09 myslí oba dlouhodobě. Liší se podle něj však tím, že Vondra klimatickou tísní netrpí.

Místopředseda ODS pokračoval, že se obává, co bude s evropským hospodářstvím a jaký bude mít dohoda sociální dopad. „Faktem je, že všechny tyhle regulace zatím odsuzují Evropu k totální bezvýznamnosti. Mezitím si Číňani dělají, co chtějí, to samé Indové nebo Američani. Rád bych nás z toho osvobodil,“ dodal.

Na Vondrovo prohlášení Niedermayer reagoval. „Děkuji za tuto zábavnou výměnu názorů,“ odvětil. Zda opravdu trpí klimatickou tísní však sdělit nechtěl. „Jde o ryze soukromou záležitost. Své pocity a tíseň pak s kolegy proberu,“ řekl s úsměvem.

Současná podoba Zelené dohody pro Evropu by podle Vondry měla projít zásadní revizí, zatímco Niedermayer považuje dokument za projev zodpovědnosti a cestu k modernizaci evropské ekonomiky.

„V okamžiku, kdy zastavíme Green Deal, firmy nebudou vědět, jak investovat. Výsledkem nebude nic jiného než recese a další zaostávání,“ okomentoval Niedermayer.

„Já se s těmi automobilkami bavím už tři, čtyři roky, a oni říkají prakticky to samé. Že proto, aby dělali ty obrovské investice, potřebují vědět, jaká platí pravidla,“ pokračoval. Jejich výrok k roku 2035 tak Niedermayera vůbec nepřekvapuje.

Za elektromobilitou podle Niedermayera nestojí ideologie, ale fyzika. Elektronické automobily se podle něj už začínají vyrábět levněji a během deseti let si podle slov europoslance lidé budou moci za srovnatelnou cenu vybírat i mezi ojetými vozidly. Buď si koupí spalovací, nebo elektronické auto.