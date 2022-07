Nová strana chce zrušit právo veta jedné země EU, zavést euro i třetí pohlaví

„Proč potřebujeme jednu celoevropskou stranu? Výzvy, které na nás 21. století přináší, ať už je to klimatická krize, sociálně spravedlivá transformace na bezuhlíkovou ekonomiku, migrace či společné evropské zdanění, nelze řešit na úrovni jednotlivých zemí. Musíme je řešit společně a na úrovni celé Evropské unie,“ řekl Hanka.

Volt Česko byla zaregistrována letos na konci června a sama sebe označuje za progresivní stranu a první celoevropskou, která vznikla v reakci na nárůst nacionalismu a populismu napříč Evropou. Volt udává, že má 19 tisíc členů v 31 zemích po celé Evropě a europoslance Damiana Boeselagera z Německa, který působí v klubu Zelení / Evropská svobodná aliance.

„Je důležité, aby Evropa fungovala jako jedna společná federální demokracie. Chceme, aby Evropa rozvíjela společnou obrannou politiku a pracovala na výstavbě společné evropské armády. Vidíme, co se děje na Ukrajině,“ řekl Hanka.

„Chceme, aby Česko co nejdříve, v podstatě okamžitě, vstoupilo do systému ERM II a při nejbližší příležitosti zavedlo euro jako naši měnu,“ uvedl.

„Máme dluh vůči LGBT komunitě“

„Máme tady dluh vůči LGBT komunitě. Potřebujeme schválit manželství pro všechny, zavést třetí pohlaví, úřední, a potřebujeme odstranit podmínku pro změnu pohlaví, zejména fyzické změny včetně sterilizace,“ řekl Hankův kolega Jan Klátil při představení nové strany.

Mluvil i o tom, že nová strana chce bezuhlíkovou Evropu do roku 2040 a uhlíkovou daň, jejíž výtěžek půjde na transformaci průmyslu. Podporu má mít hromadná doprava.

„Mnoho z nás žilo v zahraničí, pracovali jsme nebo studovali v různých evropských zemích a když jsme viděli, že v Evropě narůstá populismus, tak jsme se rozhodli, že je třeba změnit způsob, jakým pohlížíme na politiku,“ řekl Hanka, co přimělo lidi z Voltu založit novou stranu. S programem žádné již existující se nedokázali zcela ztotožnit, ač je řada prvků programu nové strany blízká programu Zelených či Pirátů.

Strana směřuje své úsilí k volbám do Evropského parlamentu, ale bude kandidovat již teď na podzim do pražského zastupitelstva, i když si je vědoma toho, že má málo času, aby oslovila voliče.. „Chceme si to vyzkoušet,“ řekl novinářům Hanka.