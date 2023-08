Přeprava Zelenského českou vládní letkou vyšla na miliony. Rozkaz vydalo i NATO

„Letecká přeprava prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského s delegací a doprovodem ve dnech 6. až 8. července 2023 byla zabezpečena Armádou České republiky vyčleněným vojenským dopravním letadlem Airbus A-319CJ za účelem státní návštěvy v České republice v souladu s ustanovením zákona o ozbrojených silách České republiky,“ uvádí ministerstvo obrany.

O přepravu požádal premiér Petr Fiala na trasách z Prahy do Sofie (Bulharsko) a ze Sofie do Prahy dne 6. července 2023. Dále pak lety z Prahy do Bratislavy (Slovensko), z Bratislavy do Istanbulu dne 7. července 2023 a v poslední řadě z Istanbulu (Turecko) do Řešova (Polsko) dne 8. července 2023.

„Když se podíváte na ty lety, vzdálenosti a rychlost toho letadla, bavíme se celkem okolo deseti letových hodinách. K tomu je třeba započítat veškerý servis, catering, přistávací, respektive letištní poplatky, pokud nejsou odpuštěny a tak podobně,“ říká bývalý dopravní pilot, který si nepřál být jmenován.

Airbus za 180, Gripen za 650 tisíc

Jedna letová hodina z údajů poskytnutých ministerstvem obrany vychází na 180 tisíc korun. Při deseti letových hodinách, ale i dalších poplatcích a cateringu se pak bavíme nejméně o dvou milionech korun. Náklady na leteckou přepravu ukrajinské delegace hradilo ze svého rozpočtu ministerstvo obrany.

Hotovostní gripen v plné výzbroji při doprovodu letadla

Dvojice gripenů, která doprovázela vládní speciál při cestě v Česku pak byla vyslána na základě rozkazu velitele operačního střediska vzdušných sil NATO. Jejich letová hodina je výrazně dražší, protože se do ní musí rozpočítat nájem. Nejsou ve vlastnictví AČR, ale Švédska. Samotná spotřeba paliva by pak v případě gripenů byla v desítkách tisíc korun.

„V případě vzletu dvou bojových letadel dne 6. července 2023 za účelem doprovodu letadla, kterým byla přepravována ukrajinská delegace, vydal rozkaz velitel operačního střediska. Tento let se uskutečnil v rámci výcviku pilotů systému protivzdušné obrany států Severoatlantické aliance,“ uvádí dále ministerstvo.

Podle informací obrany celková cena letové hodiny bojového letadla JAS-39 Gripen v roce 2023 byla zhruba 650 000 korun. Doprovod, leč v rámci výcviku tak vyšel na statisíce.