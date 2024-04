Europoslanec ANO Hlaváček může přes zemědělství zatopit Ukrajině

Politik hnutí ANO podle e-mailů, které má k dispozici Politico, vyzval ostatní k odmítnutí dalšího roku volného pohybu zboží a komodit z Ukrajiny a tím se na poslední chvíli pokusil zastavit tento postup, který pomáhá zemi v nelehké situaci ve válce s Ruskem.

Tento pokus přichází těsně před hlasováním v plénu ve Štrasburku příští úterý, na kterém měli poslanci EP urychlit prodloužení povolení volného obchodu. Pokud by Hlaváček z liberální skupiny Renew získal dostatečnou podporu, celý proces prodloužení by byl zastaven, píše dále web Politico.

„Současná jednání nevedla k nalezení uspokojivých výsledků pro zemědělce z EU,“ napsal Hlaváček v e-mailu webu Politico s odkazem na třístranná jednání mezi evropskými institucemi.

„Proto stále věřím, že naše pozměňovací návrhy by mohly významně přispět ke zlepšení podmínek zemědělců a nejlépe odstranit nedostatky původního návrhu Komise,“ dále dodal.

Česká opozice sleduje v posledních týdnech ostré spory mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Komisí kvůli omezení kyjevského vývozu zemědělských produktů na trhy EU. Aby opatření vstoupila v platnost, musí se všechny tři orgány dohodnout na konečném znění.

Ohrožený výsledek úterního hlasování

První dohoda z konce března se podle webu rychle rozpadla kvůli tlaku některých zemí – vedených Polskem a Francií pod tlakem jejich farmářů – na nižší limity pro výpočet dovozních stropů pro více produktů. To přinutilo instituce vrátit se k jednacímu stolu. Hlasování příští úterý mělo schválit druhou dohodu, tedy další prodloužení. To vše se nyní může změnit po iniciativě Hlaváčka.

„Rada má vždy příležitost přijmout mé pozměňovací návrhy a myslím, že můj návrh je rozumný,“ řekl Politico.

Europoslanec dále tvrdí, že jeho pozměňovací návrhy budou „příznivé pro Ukrajinu“ a zároveň „pomohou zabránit zhoršení cen komodit v EU“. Hlaváček odmítl domněnku, že jeho tlak byl „na poslední chvíli“, a řekl, že po změnách volal „měsíce“.

A to i přesto, že analytici trhu tvrdí, že neexistují žádné důkazy, že ukrajinský dovoz je hlavní příčinou nízkých cen zemědělských komodit v EU. Místo toho podle nich Rusko zahájilo ofenzívu na vývoz obilí, která poslala ceny na světových trzích do volného pádu, čímž zvrátilo prudký nárůst, který následoval po útoku Vladimira Putina na Ukrajinu před dvěma lety.

Hlaváčkovy pozměňovací návrhy rychle vyvolaly odsouzení ze strany kolegů z Obnovy Karin Karlsbro, Urmase Paeta, Petrase Austreviciuse a Mortena Petersena a středopravicových poslanců Evropské lidové strany Sandry Kalniete a Jörgena Warborna. Stejné pozměňovací návrhy český zákonodárce předložil v dřívějších hlasováních, kde je podpořila jen malá skupina europoslanců.

Pokud by změny prošly, „nedojde k dohodě o dohodě o liberalizaci obchodu před koncem tohoto mandátu a předválečná cla budou obnovena,“ napsala Švédka Karlsbro. „Od Evropského parlamentu by to vyslalo jasný signál, že EU již nestojí na straně Ukrajiny, což by bylo vítězství Putina,“ dodala.