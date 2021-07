Děti nesmí v létě ztratit kontakt s ostatními, měly by se otrkat, říká pedagog

Jak ideálně zabavit děti během léta?

Ideálně formou her, kroužků, příměstských táborů nebo pobytových táborů. Osamostatní se tam a jsou potom odolnější, žádní mamánci a tatánci. Rodiče by obecně měli děti na tábory posílat co nejdříve a neváhat. Čím dříve se dítě osamostatní, tím bude v životě použitelnější a bude se lépe orientovat. Takže jsem zastánce toho, že pokud můžou, ať rodiče pošlou děti na příměstské tábory už v předškolním věku. Potom fungují úplně jinak.

A jak je vybírat?

Samozřejmě je třeba výběr uzpůsobit věku dítěte, nebo podle toho, jak jsou nabízené. Některé jsou určené pro mladší a některé pro starší, takže to by měli rodiče zvážit, aby například neposlali šestileté dítě na tábor plný patnáctiletých. Ale každý správný vedoucí rodičům řekne, o jaký se jedná tábor, jaká je tam převaha dětí a tak dále.

Mají rodiče, kteří ještě dítě na žádný tábor nepřihlásili, šanci sehnat něco nyní, nebo už je pozdě?

Ještě to jde, ale záleží i na turnusu. Pokud se nyní rodič rozhodne, že chce dítě poslat na tábor, musí se podívat, jaké má v okolí možnosti. Jaké tam má oddíly, domy dětí a mládeže, střediska nebo sportovní organizace. Ty většinou už od zimy prezentují svou letní činnost, takže je dobré na to mrknout a spojit se s nimi. Pedagogové jim doporučí, kam dítě poslat nebo jestli mají ještě místo. Obecně nikdy není pozdě. Takže i když se rodič rozhodne teď, vyplatí se neváhat a zkontaktovat nejbližší organizaci.

A co mají dělat rodiče, kteří nemají žádnou takovou možnost, nebo nechtějí své děti někam poslat?

Doporučil bych, aby se jim co nejvíc věnovali. Pokud děti přes prázdniny ztratí kontakt a pouto s ostatními, bude to špatně. Už teď byli kvůli covidu nějakou dobu bez sociálního kontaktu, a pokud by to teď mělo pokračovat, bude to na jejich škodu. Určitě bych také doporučil výlety, sportování, společné aktivity, aby si zajeli na ryby, na koupaliště, něco tvořili, jeli na dovolenou. Zkrátka aby nějakým způsobem spolu v rodině fungovali. A určitě by měly vyhledávat ostatní děti. Rodiny například mohou jet na dovolenou společně, udržovat kontakty s kamarády, stavět stany na zahradě, opékat buřty... Prostě aby děti byly s ostatními, určitě ne samy. Pokud děti nebudou mít program, budou sedět u počítače a to, co bylo přes covid, nastane znovu a ještě horší.

Bude toto post-covidové léto jiné než ta předchozí?

Určitě. Mnoho dětí nějakým způsobem ztratilo návyky na pravidelné činnosti, ztratily zodpovědnost, obezřetnost, nemají takový přehled... Bude nějakou dobu trvat, než to získají zpátky a než navážou sociální vazby. I tábory to budou muset zohlednit, dávat na děti větší pozor a mít větší ohledy. Vedoucí zkrátka budou muset mít oči až na zádech, aby viděli všechno, protože to, co děti uměly, se zase musí naučit. Ale děti jsou úžasné a velmi učenlivé bytosti, takže to nebude dlouho trvat. Rychle se zorientují a budou zase fungovat. Ale samozřejmě je to i na rodičích.

A jak děti naopak nezabavovat?

Určitě bych omezil sociální sítě a online svět, to bych dával v co nejmenší míře. Poslat dítě k počítači je to nejjednodušší, když rodiče nemají čas, jenže pak je dítě skleníkové, zná jen online hry a nic dalšího. A proč na ten počítač jde? Protože nemá činnost. A když nemá činnost, vymýšlí hlouposti.

Děti v létě často blbnou, zlobí a mohou se zranit. Jakou byste doporučil prevenci?

Jako rodič jsem zastánce toho, aby se děti spálily, „namlely si pusu“, ale před mým zrakem, než aby se to stalo, když budou někde sami. Takže, když chce například můj tříletý syn něco dělat, tak na něj sice dohlížím, ale nechávám mu samostatnost. Pak se otrká. Když na něj budu dávat přehnaný pozor a všechno mu zakazovat, pak si nebude umět ani zavázat tkaničku. Volnost dětem svědčí. Nepodceňovat je, zapojovat je do aktivit a obrnit se trpělivostí je to nejlepší, co můžeme udělat.