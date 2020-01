Babišovo hnutí volí nejvíce důchodci, Trikolóra bere voliče SPD a ANO

ANO v průzkumech stabilně oslovuje kolem 30 procent lidí. Volilo by ho přes 43 procent důchodců a 41 procent lidí se základním vzděláním. Celkově podpora ANO s vyšším vzděláním klesá.

Hnutí také stále dokáže rekrutovat příznivce z řad nevoličů. Deset procent z těch, kteří by mu nyní dali hlas, v posledních volbách k volebním urnám vůbec nešlo. Z jiných stran a hnutí k ANO přebírá voliči hlavně od SPD, ČSSD a KSČM.

Na druhém a třetím místě se v průzkumech agentury Median dlouhodobě umísťuje ODS a Pirátská strana. Ukázalo se, že občanští demokraté oslovují spíše voliče ve věku 35-54 let. V této věkové kategorii Piráty předstihují.

Ti naopak oproti ostatním stranám jasně vedou u věkové skupiny do 24 let, z níž by je volila třetina lidí. Oslovují také ty, kterým během minulých voleb ještě nebylo 18 let, u prvovoličů dosahuje jejich podpora 31 procent. Podobně jako ANO lákají také nevoliče, kteří nyní tvoří 15,3 procenta současných voličů Pirátů. Nedaří se jim oslovit starší voliče s nižším vzděláním, kteří dávají přednost ANO.

Lídr Pirátů Ivan Bartoš nedávno řekl, že právě hnutí premiéra Andreje Babiše chtějí v budoucnu přebrat voliče. Podle analýzy se jim to však zatím příliš nedaří. Pirátům by nyní dalo přednost pouze jedno procento lidí, kteří naposledy dali hlas hnutí ANO.

Trikolóra vysává SPD a ANO

K největšímu přesunu voličů podle Medianu došlo za poslední půlrok od hnutí SPD směrem k nově vzniklé Trikolóře. Přešlo k ní 11 procent těch, kteří v roce 2017 dali hlas hnutí Tomia Okamury.

Zakladatel Trikolóry Václav Klaus mladší po vzniku strany tvrdil, že k němu přechází i voliči ODS, která ho z svých řad vyloučila. Od občanských demokratů k němu však podle Medianu odešla pouhá dvě procenta voličů a ukazuje se, že velkou část jeho potencionálních příznivců nyní tvoří lidé, kteří v posledních volbách volili SPD a hnutí ANO. Bývalí voliči SPD dokonce tvoří 34 procent současných potenciálních voličů Trikolóry, voliči ANO tvoří zhruba pětinu.

Zde si můžete prohlédnout interaktivní graf přelivů voličů mezi stranami

Další významnější přesun voličů zaznamenala analýza od ČSSD k ANO. Ukazuje, že 9 procent těch, kteří volili v roce 2017 sociální demokraty by dali hlas jejich současném koaličnímu partnerovi.

Větší přesuny preferencí také Median zaznamenal u TOP 09, které nejvíce voličů odlákala ODS (9 procent) a Piráti (7 procent). Sedm procent voličů KSČM by také nyní dalo přednost hnutí ANO.

Komunisté mají nejstarší voliče

Přestože nejvíce starších lidí oslovuje hnutí ANO, nejstarší voliče mají komunisté. Jejich průměrný věk je 63 let a 70 procent z nich je v důchodu. KSČM má také nejvíce disciplinované příznivce, 80 procent z nich je přesvědčeno o tom, že půjde volit. Nejnižší průměrný věk voličů mají naopak Piráti (38 let).

Přestože hnutí ANO stále více nabírá příznivce mezi starší generací, po komunistech mají druhý největší podíl voličů v důchodu sociální demokraté (44 procent) a těsně za nimi jsou lidovci (43 procent).