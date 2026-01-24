ANO si na volebním sněmu zvolí vedení. Babiš ani Havlíček nemají soupeře

ANO si v sobotu na volebním sněmu v Praze zvolí nové vedení. Premiér a předseda hnutí Andrej Babiš nemá – podle očekávání – žádného vyzyvatele. Hnutí vede od jeho založení. Soupeře nemá ani první místopředseda ANO, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Výrazná obměna nebude ani na pozicích dalších místopředsedů. Kandidují totiž ti dosavadní - ministryně financí Alena Schillerová, ústecký hejtman Richard Brabec, zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a poslanec Robert Králíček a předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček – a spolu s nimi ještě hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Na osm pozic členů předsednictva bylo nominováno 14 členů hnutí.

Po jasném vítězství v podzimních volbách do Sněmovny Babišovo hnutí ANO vytvořilo koaliční vládu s hnutím SPD a Motoristy sobě, která se opířá o 108 poslanců a v lednu dostala důvěru Sněmovny.

Babiš se rozhodl vstoupit do politiky již na podzim 2011. ANO se neprve po volbách v roce 2013 stalo součástí vlády Bohuslava Sobotky. Po volbách v roce 2017 vytvořilo ANO jednobarevnou menšinovou vládu, která nezískala důvěru. Od června 2018 vládlo společně se sociální demokracií a Babišovu vládu tolerovali komunisté. Po volbách v roce 2021 bylo ANO v opozici proti pětikoaliční vládě Petra Fialy.

