Výrazná obměna nebude ani na pozicích dalších místopředsedů. Kandidují totiž ti dosavadní - ministryně financí Alena Schillerová, ústecký hejtman Richard Brabec, zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a poslanec Robert Králíček a předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček – a spolu s nimi ještě hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.
Na osm pozic členů předsednictva bylo nominováno 14 členů hnutí.
Po jasném vítězství v podzimních volbách do Sněmovny Babišovo hnutí ANO vytvořilo koaliční vládu s hnutím SPD a Motoristy sobě, která se opířá o 108 poslanců a v lednu dostala důvěru Sněmovny.
Babiš se rozhodl vstoupit do politiky již na podzim 2011. ANO se neprve po volbách v roce 2013 stalo součástí vlády Bohuslava Sobotky. Po volbách v roce 2017 vytvořilo ANO jednobarevnou menšinovou vládu, která nezískala důvěru. Od června 2018 vládlo společně se sociální demokracií a Babišovu vládu tolerovali komunisté. Po volbách v roce 2021 bylo ANO v opozici proti pětikoaliční vládě Petra Fialy.