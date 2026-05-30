Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

KSČM vybírá mezi Krajčou a Rounem, loučící se Konečná se dočkala ovací

Autor:
  18:38
Nového šéfa si volí komunisté. Do druhého kola volby postoupili podle informací iDNES.cz dosavadní místopředseda strany Milan Krajča a současný mluvčí strany, volební lídr Stačilo! v loňských podzimních volbách do Sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun. Komunisté rozhodují na uzavřeném jednání sjezdu, který se koná v pražském TOP hotelu.
Sjezd KSČM vybírá ve druhém kole volby nového předsedu mezi Milanem Krajčou a...

Sjezd KSČM vybírá ve druhém kole volby nového předsedu mezi Milanem Krajčou a Romanem Rounem. | foto: Josef Kopecký, iDNES.cz

Kateřina Konečná se loučí s funkcí předsedkyně KSČM (30. května 2026)
Předseda SOCDEM Jiří Nedvěd a komunista Roman Roun při debatě...
Místopředseda KSČM Milan Krajča před kolejemi. (17. listopadu 2025)
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná s mluvčím strany Romanem Rounem
8 fotografií

Zájem vést KSČM měla před sjezdem celkem pětice lidí. Vedle Rouna a Krajči také šéfka pražských komunistů Petra Prokšanová, exposlanec Leo Luzar a Petr Bureš, provozovatel TV Bureš na YouTube.

S funkcí šéfky komunistů se rozloučila europoslankyně Kateřina Konečná, která se dočkala ovací vestoje.

Kateřina Konečná se loučí s funkcí předsedkyně KSČM (30. května 2026)

Hnutí Stačilo!, za které kandidovali vedle komunistů i sociální demokraté a některé další menší strany, obdrželo ve volbách do Poslanecké sněmovny 4,3 procenta hlasů a zastoupení v dolní komoře parlamentu nezískalo.

„Z politiky určitě neodcházím. Ostatně v roce 2021 nikdo nevěřil, že se podaří udělat 10 procent v evropských volbách a obsadit 12 ze 14 krajů. V posledních dvou letech jsem prošla třemi náročnými kampaněmi i složitými životními a rodinnými situacemi,“ napsala Konečná na své facebookové stránce.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

KSČM vybírá mezi Krajčou a Rounem, loučící se Konečná se dočkala ovací

Sjezd KSČM vybírá ve druhém kole volby nového předsedu mezi Milanem Krajčou a...

Nového šéfa si volí komunisté. Do druhého kola volby postoupili podle informací iDNES.cz dosavadní místopředseda strany Milan Krajča a současný mluvčí strany, volební lídr Stačilo! v loňských...

30. května 2026  18:38

Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově. Zaútočil na ni soused

Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově na Karvinsku, zaútočil...

Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově na Karvinsku. Na síti X uvedli, že na ni zaútočil soused. Muže policisté zadrželi.

30. května 2026  18:36

Robot rozhoduje a pomáhá chirurgům na sále, říká primář ortopedie Hoferek

Lékaři prostějovské nemocnice při robotické operaci kloubu.

Robot, který pomáhá operovat koleno s milimetrovou přesností, to už není sci-fi. Primář ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice AGEL Prostějov Leopold Hoferek vysvětluje, co si představit...

30. května 2026  18:28

Římanům se při nácviku vojenské přehlídky splašili koně. Zranili dvě ženy

Římská policie v noci naháněla splašené koně (30. května 2026)

V Římě se v pátek večer během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně a v provozu cválali po ulici. Po této neobvyklé podívané vznikly materiální škody a...

30. května 2026  17:36

Regulace kratomu podle Babiše nefunguje. S okamžitým zákazem ale nepočítá

Kvůli zařazení mezi psychomodulační látky mohou kratom od listopadu 2025...

Regulace kratomu podle premiéra Andreje Babiše ANO) nefunguje, okamžitý zákaz ale podle něho nebude. Posílí se kontroly, řekl ministerský předseda novinářům při sobotní akci úřadu vlády Strakovka...

30. května 2026  17:31

„První hodiny budou nebezpečné.“ Pobaltí se chystá na Rusy, chce ukrajinské kryty

Lidé se ukrývají u litevského parlamentu po narušení vzdušného prostoru země....

Pobaltské země se kvůli rostoucí hrozbě ruských dronů obracejí na Ukrajinu, aby se s nimi podělila o zkušenosti s ochranou civilistů. Zájem o ukrajinské kryty zesílil po sérii incidentů v regionu....

30. května 2026  17:27

Rodinný byznys z Česka dnes zásobuje dálnice i letiště po Evropě

Díky svému vzdělání a zkušenostem dohlíží Josef Matějka především na odbornou...

Z malé rodinné firmy, která na začátku 90. let vyráběla zámkovou dlažbu, se během tří dekád stal významný dodavatel betonových prvků pro dálnice, tunely i letiště napříč Evropou. Za úspěchem...

30. května 2026  17:01

Klempířův nový mediální zákon vláda ani neprojedná. Poplatky se zruší jednodušeji

Ministr kultury Oto Klempíř

K převodu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) z koncesionářských poplatků na státní rozpočet bude stačit úprava rozpočtového zákona, naznačil v sobotu novinářům premiér Andrej...

30. května 2026  15:43

Brennerská dálnice je uzavřená, lidé demonstrují proti jejímu přetížení

Lidé protestují proti rostoucímu dopravnímu zatížení na Brennerské dálnici mezi...

Od sobotního dopoledne až do večera řidiči osobních ani nákladních aut neprojedou přes Brennerskou dálnici (A13), který je považována za hlavní přesalpský dopravní tah spojující střední Evropu a...

30. května 2026  15:09

Babiš změny ve vládě zatím nechystá, počká si na roční zhodnocení ministrů

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Premiér Babiš nyní nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Babiš se na sobotní akci úřadu vlády Strakovka žije...

30. května 2026  14:53

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranil parašutista

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z...

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z výsadkové jednotky z Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu CASA.

30. května 2026  13:07,  aktualizováno  14:32

Otrok přešel Severní Ameriku jako první. Jeho příběh pak zmizel z dějin

Památník afroamerické historie před budovou texaského Kapitolu v Austinu. Zcela...

Před téměř 500 lety přešel zotročený Maročan napříč Severní Amerikou a zapsal se do dějin jako jeden z jejích prvních velkých objevitelů. Estevanico přežil ztroskotání, urazil tisíce kilometrů...

30. května 2026  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.