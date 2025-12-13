Komunisté budou hledat novou cestu pro stranu. Konečná nemá soupeře

Komunisté budou na mimořádném sjezdu jednat o dalším směřování strany. Strana se totiž již podruhé za sebou nedostala do Sněmovny, když jí nevyšla její sázka na hnutí Stačilo! a na spolupráci se SOCDEM. Předsedkyně KSČM, europoslankyně Kateřina Konečná dala po neúspěchu svou funkci k dispozici, ale nemá ve straně soupeře.
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná obhahuje pozici šéfky strany

Sjezd komunistů bude probíhat neveřejné, zúčastnit se ho má 156 delegátů. Volba nového vedení na program mimořádného sjezdu navržena není, to ale ještě může změnit hlasování delegátů. Řádný sjezd plánuje KSČM na květen příštího roku.

Hnutí Stačilo! se po zisku 4,3 procenta hlasů o Sněmovny nedostalo. Předseda Stačilo! Daniel Sterzik se pak rozhodl vrátit z politiky k tomu, že bude dál bloggerem.

Komunisté budou diskutovat o dlouhodobém programu strany nebo o novele trestního zákoníku, která má od ledna umožnit postihování propagace komunismu.

Budou se také připravovat na komunální volby, které budou na podzim příštího roku.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Na Západním břehu letos přibylo nejvíce židovských osad za osm let, říká OSN

Izraelská osada Givat Ze'ev na Západním břehu Jordánu (18. června 2023)

Počet izraelských osad budovaných na okupovaném Západním břehu letos proti minulým letům výrazně narostl a je nejvyšší za sledované období od roku 2017. Podle agentury AFP to uvádí neveřejná zpráva...

Kdo zkusí zachránit SOCDEM? Zájemců vést stranu pro Maláčové je celkem šest

Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek. (26. června 2025)

Najít cestu z politické bezvýznamnosti se na sobotním pokusí najít sociální demokracie. Strana, která měla ještě před osmi lety premiéra Bohuslava Sobotku, je již nyní již druhé volební období mimo...

Váš táta by byl Donaldem Trumpem nadšen, napsal fanoušek. Nancy Sinatra se neudržela

Nancy Sinatra

Začalo to podivnou poznámkou na sociální síti X. Nancy Sinatrové, dceři slavného zpěváka, napsal zřejmě fanoušek Sinatry nebo Trumpa vzkaz: Váš otec by byl Donaldem Trumpem nadšen. 85letá zpěvačka ho...

Witkoff se o víkendu v Berlíně setká se Zelenským a evropskými lídry

Zvláštní vyslanec Bílého domu pro Blízký východ Steve Witkoff poslouchá projev...

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff míří do Berlína, kde se o víkendu sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry. Napsal to v pátek večer list...

Češi na dárcích nebudou šetřit. S výběrem letos pomáhá i umělá inteligence

ilustrační snímek

Letošní předvánoční sezona přináší na český trh zcela nové nákupní chování. Lidé střídají kamenné prodejny, e-shopy i sociální sítě a k tomu stále častěji využívají umělou inteligenci. Tradiční slevy...

Mohl to být podvod, chtěli peníze i pro sebe. Policie vyšetřuje drony pro Ukrajinu

Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si...

Peníze na účtu sbírky „Drony Nemesis“ od dárců na nákup dronů na Ukrajinu, které vybírá Skupina D okolo herce Ondřeje Vetchého, obstavila vojenská policie. Nefunkční byl v pátek i web a policisté...

Skoro jako v hotelu, píše vězeň č. 320535. Sarkozy vydal deník z pobytu za mřížemi

Sarkozy vydává po třech týdnech v cele knihu zápisků.

Takovou melu čtvrť Passy v 16. pařížském obvodu dlouho nezažila. Dopravní zácpy, hlučné davy, policejní dodávky. Tisíce lidí se tlačily tento týden před knihkupectvím Lamartine, které si exprezident...

Přezdobeným jídlem už dnes dojem neuděláte, tvrdí gastronomové

Marta Kovaříková a Michael Tretter (11. listopadu 2025)

Češi baží po kvalitě. Nechtějí levné víno a nepotřebují ho hodně. Jen chodí do restaurace méně často, říkají tvůrci nové Tretter’s & Kovarik’s Brasserie.

EU zmrazila ruská aktiva na neurčito. Už je neváže na sankce, které musí obnovovat

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (vpravo) hovoří s belgickým...

Ruská aktiva v Evropské unii zůstanou zmrazená na neurčito. Členské státy EU o tom rozhodly písemným hlasováním, nově už nebude nutné opatření každých šest měsíců prodlužovat. Česko krok podpořilo,...

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Léčba je úspěšná i díky včasné diagnóze. Král Karel III. promluvil o své rakovině

Král Karel III. oznamuje zlepšení svého zdravotního stavu. (12. prosince 2025)

Král Karel III. v pátek oznámil, že léčba rakoviny u něj postupuje dobře, takže ji bude moci v příštím roce zredukovat. Je to podle něj i díky včasné diagnóze a účinným zákrokům. Sedmasedmdesátiletý...

Dvě hvězdy jsou pro českou gastronomii teprve začátek, říká ředitel Michelinu

Mezinárodní ředitel průvodců Michelin Gwendal Poullennec. (14. března 2024)

Česko představilo prvního celorepublikového průvodce Michelin. Do výběru zařadil 83 podniků, z toho devět dosáhlo na ocenění hvězdou. Na slavnostní vyhlášení dorazil do Mariánských Lázní i Gwendal...

