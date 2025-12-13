Komunisté budou hledat novou cestu pro stranu. Konečná nemá soupeře

Sjezd komunistů bude probíhat neveřejné, zúčastnit se ho má 156 delegátů. Volba nového vedení na program mimořádného sjezdu navržena není, to ale ještě může změnit hlasování delegátů. Řádný sjezd plánuje KSČM na květen příštího roku.
Hnutí Stačilo! se po zisku 4,3 procenta hlasů o Sněmovny nedostalo. Předseda Stačilo! Daniel Sterzik se pak rozhodl vrátit z politiky k tomu, že bude dál bloggerem.
Komunisté budou diskutovat o dlouhodobém programu strany nebo o novele trestního zákoníku, která má od ledna umožnit postihování propagace komunismu.
Budou se také připravovat na komunální volby, které budou na podzim příštího roku.