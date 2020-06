Průzkum: Vládní strany si polepšily, Starostové a TOP 09 mimo Sněmovnu

Květnový průzkum podle STEM proběhl v období bilancování koronavirové krize. „K výrazným změnám ve volebních preferencích zatím nedošlo. Trochu získali ti, kteří byli nejvíce vidět: ANO a ČSSD,“ uvedla agentura.



Hnutí ANO od posledního modelu STEM z března posílilo o téměř 3 procenta. Naopak Pirátům spadla podpora z 15 na necelých 13 procent. ODS stále zůstává třetí s 11,4 procenty.

Vládní ČSSD by podle průzkumu volilo 8,9 procenta lidí. V závěsu za sociálními demokraty skončili komunisté se 7,3 procentní podporou. Do Sněmovny by prošla také SPD a KDU-ČSL, obě strany by získaly přes 6 procent hlasů.

Mimo Poslaneckou sněmovnu by se naopak ocitli Starostové, které by volilo 4,2 procenta lidí. Trikolóra by ve volbách získala 3,5 procenta. Až za stranou Václava Klause ml. pak podle průzkumu skončila TOP 09, kterou by volilo 3,3 procenta občanů.



Ochota účastnit se voleb byla v květnu nižší než obvykle, uvedla agentura. Hlasovat chtělo 55 procent účastníků průzkumu, k volbám se nechystalo jít 26 procent a rozhodnuto podle vlastního vyjádření nebylo 19 procent.



Průzkumu se mezi 22. květnem a 1. červnem zúčastnilo 1086 lidí starších 18 let. Statistická chyba činí kolem plus minus dvou procentních bodů u menších stran, u větších stran kolem plus minus tří procentních bodů.