Aktualizujeme 11:11 , aktualizováno 11:26

Sněmovní volby by začátkem roku nyní vyhrálo opoziční hnutí ANO s 33,9 procenta. Druhá by byla koalice SPOLU, získala by 18,4 procenta. Následovalo by hnutí STAN s 9,4 procenta. Klauzuli 5 procent by pokořilo i SPD, Piráti, Stačilo! a Motoristé. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima NEWS.