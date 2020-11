Piráti mají 21 procent, se Starosty by předstihli ANO, ukazuje uniklý model

Občanští demokraté by podle něj se ziskem 10,5 procent obsadili ve volbách čtvrté místo. Za nimi by skončilo hnutí SPD, kterému model Kantaru připisuje 9,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by s 5,5 procenty prošla ještě TOP 09.



Komunisté by naopak poprvé od roku 1989 skončili mimo poslanecké lavice. Ke vstupu do Sněmovny by straně scházelo 0,5 procenta. Až za KSČM pak model umístil KDU-ČSL, která získala 4 procenta.

Vládní ČSSD podle Kantaru propadla, se ziskem 3 procent hlasů by skončila až devátá. Za sociálními demokraty pak agentura zaznamenala ještě Trikolóru Václava Klause mladšího, která získala 2 procenta.

Model však nepočítá s možnými volebními koalicemi. V případě, že by Piráti ve volbách spojili síly s hnutím STAN, jejich koalice by získala 32 procent hlasů a volby by vyhrála. Zájem o volební koalici už v říjnu stvrdili podpisem memoranda také předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice těchto stran by podle součtu z volebního modelu Kantaru skončila s 20 procenty na třetím místě.

OtázkyVáclavaMoravce @OtazkyVM Omlouváme se za technickou chybu, kvůli které jsme předčasně zveřejnili výsledky říjnového Volebního modelu ČT. Výzkum budeme tradičně prezentovat v nedělních @OtazkyVM oblíbit odpovědět

Tým Otázek Václava Moravce volební model omylem předčasně zveřejnil v pátek na Twitteru. Později jej smazal a omluvil se s dodatkem, že šlo o technickou chybu. Model budou tradičně prezentovat až v neděli po poledni.



Statistická chyba volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje od 0,9 až k 2,9 procentního bodu. Průzkum se konal od 19. října do 6. listopadu a účastnilo se ho 894 respondentů.



