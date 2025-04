Autor: iDNES.cz , ČTK

14:46

Podle modelu společnosti NMS by v dubnu volby do Sněmovny vyhrálo hnutí ANO, jeho podpora ale klesla na 28,1 procent, což je nejméně od léta 2024. Následuje SPOLU a SPD, které s podporou Trikolory, Svobodných a PRO předstihlo STAN a dosáhlo na svůj nejlepší výsledek za dobu měření NMS. Do Sněmovny by se mohlo dostat až sedm stran.