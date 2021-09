Průzkum: ANO jasným lídrem. Koalice jsou na tom stejně, ČSSD ze hry

Hnutí ANO s 27 procenty má oproti červencovému průzkumu téže agentury podporu vyšší o jeden procentní bod. Podporu mu vyjadřují nejčastěji lidé se středoškolským vzděláním bez maturity či nižším dosaženým vzděláním. Mezi potenciální voliče patří lidé z věkové skupiny 55 a více let, podpora je vyšší u žen.



Koalice Spolu a spojení Pirátů a STAN mají za srpen téměř shodné volební preference i potenciál. Spolu by na druhém místě mělo 21 procent, většina podporovatelů patří do věkové skupiny 18 až 44 let. Mírnou převahu má trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 u mužských voličů.

Volební průzkum agentury Median (7. září 2021)

Piráti a STAN se drží s 20,5 procenta na třetí pozici. Nejvíce o této koalici uvažují vysokoškolsky vzdělaní lidé či lidé s maturitou. Oblíbenost panuje u věkové skupiny do 34 let.



Do Sněmovny by se podle Medianu v srpnu dostalo také hnutí SPD s 9 procenty hlasů, následovala by strana KSČM s šesti procenty. Pod pětiprocentní hranicí by byla strana ČSSD (4,5 procenta), hnutí Přísaha (4 procenta) nebo spojení Trikolóra Svobodní Soukromníci (3 procenta hlasů).

Hnutí Přísaha Roberta Šlachty se v srpnu propadlo z 6,5 procenta. To může podle Medianu souviset s malým voličským jádrem a s nestabilitou voličů, kteří se budou pravděpodobně rozhodovat podle prezentace hnutí v předvolebních debatách i podle závěru kampaně.



Průzkumu, který se konal od 1. srpna do 2. září, se zúčastnilo 1 058 respondentů ve věku od 18 let. Voleb do Poslanecké sněmovny by se v srpnu zúčastnilo 66 procent respondentů, což by znamenalo vyšší volební účast než při posledních volbách do Sněmovny v roce 2017. Do volebních místností určitě nezavítá 26,5 procenta dotázaných.

Vítězství ve volbách se podle různých průzkumů liší. Podle výsledků zveřejněných Českou televizí v neděli má pět týdnů před volbami největší volební potenciál koalice Spolu. Pokud by ji dali hlas všichni, kdo její volbu zvažují, získala by až 31,5 procenta.

Předchozí průzkumy pak favorizují hnutí ANO. To by se stalo vítězem například podle volebního průzkumu agentury STEM. V polovině srpna by podle ní dostalo 31,1 procenta hlasů.