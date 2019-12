ANO spadlo pod 30 procent, čtyři strany jsou na hraně Sněmovny, uvádí CVVM

Hnutí ANO Andreje Babiše by jasně zvítězilo. CVVM podotýká, že v době sběru dat došlo k oznámení o existenci definitivní auditní zprávy o střetu zájmů a obnovení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. „Při srovnání období před a po obnovení trestního stíhání nejsou v míře podpory stran žádné statisticky významné rozdíly,“ uvádí CVVM.

Volební model v prosinci 2019. (20. prosince 2019)

S velkým odstupem následují druzí Piráti, kteří by získali 14 procent a oproti minulému průzkumu předběhli ODS. Ta skončila těsně za nimi se 12,5 procenty. Čtvrtá je podle průzkumu ČSSD se ziskem deseti procent. Osm procent by ve volbách získala KSČM, 6,5 procenta KDU-ČSL.



Čtyři následující strany nemají členství ve Sněmovně jisté. „Na základě prosincového volebního modelu nelze u uskupení SPD (5,5 procenta) a STAN (4 procenta) vzhledem k intervalům spolehlivosti říci, zda by se do Poslanecké sněmovny dostaly či nedostaly,“ upozorňuje CVVM.

TOP 09 by si připsala stejný zisk jako Trikolora, tedy 3,5 procenta. „Ale to nutně nevylučuje jejich šance na případný vstup do Sněmovny,“ podotýká CVVM.

K volebním urnám by přišlo 62 procent dotázaných.

„Oproti předchozímu měření v listopadu 2019 nedošlo k žádným statisticky významným změnám a situaci v posledních měsících tak lze interpretovat jako stabilní,“ uzavírá CVVM.

Do modelu vstoupilo 713 respondentů s volebním právem.