Rajchlův příslib z průzkumů: za tři procenta by PRO získalo 40 milionů korun

Hnutí PRO – Právo, Respekt, Důstojnost – získává v posledních měsících stále větší mediální pozornost. Jeho vůdce Jindřich Rajchl dokázal na pražské Václavské náměstí dostat v neděli a předtím v polovině března desítky tisíc demonstrantů. Navázal tak na akce jiných organizátorů pod značkou „Česká republika na 1. místě“, které po počátečním vzepětí přesně před rokem ztratily nakonec náboj.

Rajchl s heslem „Česko proti bídě“ přináší oproti svým předchůdcům, kteří se nechtěli kromě pořádání demonstrací aktivněji angažovat, politický program. Také chce svrhnout vládu pětikoalice. Ale chce také se dostat do Sněmovny. „Jsme připraveni to převzít a začít pracovat. Jako právníci jsme zvyklí podepsat smlouvu, což je v podstatě v tomto případě výsledek voleb, a od té chvíle pracovat,“ řekl Rajchl ve čtvrtek při setkání se svými stoupenci v Dačicích.

V březnovém průzkumu by ve volbách do sněmovny měla Rajchlova strana podporu až tří procent voličů.To by jí nezaručilo místo ve Sněmovně, ale zajistilo by jí to příjemnou peněžní podporu.

Pokud strana získá ve volbách do Poslanecké sněmovny více než 1,5 procenta z celkového počtu hlasů, má nárok na jednorázovou kompenzaci ve výši 100 Kč za každý obdržený hlas. Pokud by byla stejná volební účast jako v roce 2021, tři procenta by představovala přes 160 tisíc voličů a tedy 16 milionů korun.

Když se straně podaří přesáhnout tři procenta hlasů, může očekávat stálý příspěvek na činnost od státu, a to ve výši 6 milionů korun ročně. Ve čtyřletém volebním období to dělá 24 milionů.

Za každých dalších i započatých 0,1 procenta hlasů obdrží strana/hnutí ročně dalších 200 tisíc Kč.

Podtrženo sečteno, PRO by si po těchto volbách mohlo „vyvařit“ nejméně 40 milionů korun do příštích let.

Volby do Poslanecké sněmovny budou v roce 2025, pokud z nějakého důvodu nedojde na nějaké předčasné. Do té doby se může mnohé změnit. Podle politologa Aleše Michala je jednou z možností například jakási spolupráce SPD a PRO, protože z grafů to vypadá, že PRO „vysává“ hlasy SPD. Foldyna se podle něj stává vyslancem SPD ze Sněmovny na ulici, aby svou osobností testoval, zda je nějaká spolupráce možná, či případně jaké má limity.

„Určitě je lze označit za konkurenty, ale ve volbách menšího významu, tedy těch krajských, a do evropského parlamentu, mohou testovat spolupráci. Může se ukázat, zda to funguje nebo jestli jsou jejich politiky vzájemně neslučitelné,“ vysvětlil Michal.

Do všech voleb je nicméně ještě poměrně daleko a PRO bude potřebovat si nějak udržovat pozornost. Rajchl v neděli naznačil, že uspořádá další demonstrace.

Řekl, že na další projevy „nevšímavosti“ ze strany vlády bude reagovat „postupnou eskalací“ protestních akcí. Jednou z variant předvedla hrstka jeho skalních podporovatelů už v noci z neděle na pondělí. Strávila ji ve spacácích před budovou vlády a symbolicky ji tak blokovala.

Podle politologů ale nebude jednoduché udržet delší dobu lidi v ulicích, obzvlášť v okamžiku, kdy na jejich protesty politici nebudou v podstatě nijak reagovat a vláda nepadne.

„Lidé reagují spontánně. Teď je štvou vysoké ceny, Ukrajinci, drahé topení. Dokud se budou dít věci, které jim zasahují do životů, bude mít voliče podchycené. Ale je naivní předpokládat, že by premiér Petr Fiala rezignoval proto, že se na náměstí sešlo více či méně lidí. Samozřejmě, pokud frustrace lidí vydrží až do voleb, bude šance nového hnutí proměnit tento potenciál ve voličské hlasy relativně vysoká,“ komentoval politolog Stanislav Soukup.