Volby by vyhrál Babiš, ODS a STAN se dělí o druhé místo. Těsně by prošli Motoristé

Podle průzkumu, který se konal od 18. května do 5. června a zúčastnilo se ho 1200 respondentů, by hnutí SPD získalo 6,5 procenta. Do Sněmovny by se ještě těsně dostali Motoristé, kteří by získali pět procent.
Mimo Sněmovnu by zůstala KDU-ČSL či TOP 09. Hnutí Naše Česko, které před pár měsíci založil jihočeský hejtman Martin Kuba, předvolební šetření přisuzuje 2,5 procenta. „Vůbec nic takového se neřeší, neprobírá. V našich kruzích se nic takového neřeší,“ reagovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na dotaz, zda ANO zvažuje možnou spolupráci s novým hnutím Kuby.
Analytička agentury Kantar CZ Nikola Stárková volební průzkum komentovala slovy, že ODS a STAN se několik měsíců přetahují o desetiny.
„Aktuálně mají spíše takové sdílené druhé místo. Třeba preference STAN vyskočily už začátkem roku. Od té doby stagnují nebo maličko rostou. To, že se nyní s ODS dělí o druhou příčku, může být důsledkem, že koalice SPOLU v podstatě zanikla,“ uvedla Stárková.
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) na České televizi řekl, že průzkum proběhne na podzim, kdy se konají komunální a senátní volby.