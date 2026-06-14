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Volby by vyhrál Babiš, ODS a STAN se dělí o druhé místo. Těsně by prošli Motoristé

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  13:06
Podle průzkumu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi (ČT) by sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO, které by od voličů získalo 31,5 procenta. O druhé místo by se dělila ODS se Starosty, shodně by získali 15,5 procenta. Třetí by skončili Piráti. Do Sněmovny by se těsně dostali Motoristé.
Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová na tiskové...

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci hnutí ANO (24. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda ODS Martin Kupka na ideové konferenci strany v Praze (13. ¨6. 2026)
Předseda STAN Vít Rakušan a Jan Grolich z KDU-ČSL (13. dubna 2026)
Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib. (5. června 2026)
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...
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Podle průzkumu, který se konal od 18. května do 5. června a zúčastnilo se ho 1200 respondentů, by hnutí SPD získalo 6,5 procenta. Do Sněmovny by se ještě těsně dostali Motoristé, kteří by získali pět procent.

Mimo Sněmovnu by zůstala KDU-ČSL či TOP 09. Hnutí Naše Česko, které před pár měsíci založil jihočeský hejtman Martin Kuba, předvolební šetření přisuzuje 2,5 procenta. „Vůbec nic takového se neřeší, neprobírá. V našich kruzích se nic takového neřeší,“ reagovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na dotaz, zda ANO zvažuje možnou spolupráci s novým hnutím Kuby.

Analytička agentury Kantar CZ Nikola Stárková volební průzkum komentovala slovy, že ODS a STAN se několik měsíců přetahují o desetiny.

„Aktuálně mají spíše takové sdílené druhé místo. Třeba preference STAN vyskočily už začátkem roku. Od té doby stagnují nebo maličko rostou. To, že se nyní s ODS dělí o druhou příčku, může být důsledkem, že koalice SPOLU v podstatě zanikla,“ uvedla Stárková.

Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) na České televizi řekl, že průzkum proběhne na podzim, kdy se konají komunální a senátní volby.

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