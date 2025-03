Volby by vyhrálo ANO. SPOLU oslabilo, STAN posílili. Prošli by Motoristé i Stačilo!

S téměř 34 procenty by hnutí ANO získalo 83 poslaneckých mandátů. Druhá koalice SPOLU v průzkumu od minulého týdne oslabila, se ziskem 16,2 procent hlasů by ve Sněmovně obsadila 38 křesel. Oproti tomu Starostové ve volebním modelu posílili o 1,5 procenta na 12,9 procent a získali by 28 mandátů.

SPD by získala 8,1 procent hlasů a 18 křesel. Piráty by volilo 6,8 procent voličů a získali by 13 křesel.

Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by podle volebního modelu překročili také Motoristé, kteří by s rovnými pěti procenty získali pět mandátů. Koalice Stačilo! s 5,7 procenty by obsadila 11 křesel.

„Nepřeceňoval bych jeden průzkum. Je jasné, že hnutí STAN dnes už jede svou kampaň. My jsme ve fázi, kdy jsme nezačli schvalovat kandidátky,“ řekl v reakci na průzkum předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Jedním z faktorů slábnoucích preferencí koalice SPOLU může být podle něj rozhodnutí šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové ve volbách nekandidovat.