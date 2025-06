Podle nového volebního modelu agentury STEM by ANO v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny získalo 31,6 % hlasů, mělo by tak 77 mandátů. Spolu zůstává na druhém místě s 21,8 procenty.

SPD je již o procento a půl před hnutím STAN. To by získalo 11,4 % hlasů.

Do Sněmovny by se dostali i Piráti a Stačilo!, kteří by dosáhli na 5,4 %.

Na pětiprocentní hranici by nestačili Motoristé sobě, kteří jsou již několikátý týden hluboko pod pětiprocentní hranicí. Neprošla by ani SOCDEM, Přísaha ani Zelení.

Koalice Spolu již několikátý týden mírně posiluje. Je ale otázkou, co s kauzou udělá aféra ministerstva spravedlnosti, která se podle CNN Prima NEWS do tohoto průzkumu ještě neprojevila.

Do příštího průzkumu se může také promítnout oznámená kandidatura europoslance Filipa Turka, který jako lídr povede kandidátku Motoristů ve Středočeském kraji.

„Sestavovat vládu, pokud sám nemáte sto mandátů, je vždycky poměrně obtížné. V tuto chvíli by sestavovalo vládu hnutí ANO, bez něho by to v podstatě stále nešlo, ale to slyšíme již poslední dva roky,“ uvedl pro CNN Prima News ředitel STEMu Martin Buchtík.