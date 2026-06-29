Motoristé sobě by podle nejnovějšího průzkumu společnosti STEM, který zveřejnila v neděli CNN Prima News, dostali 5,3 procent. Politolog Jan Kubáček ale pro iDNES.cz upozornil na možnou statistickou chybu.
„Dá se říci, že stále oscilují v podobné úrovni. Je to také hodně dáno tím, že většinou preference a pohled občanů na jednotlivé politické subjekty má nějaké zpoždění. Říká se, že každá událost se buď příznivě, či nepříznivě, pokud není naprosto šokujícího charakteru – například někdo vytuneloval celou republiku – projeví až v období okolo dvou měsíců,“ vysvětlil Kubáček možné dopady sporů na volební průzkum.
Podle jeho slov tak za současnými čísly Motoristů jsou zřejmě dozvuky repatriací po vypuknutí války na Blízkém východě a také dozvuky toho, jak se vláda postavila ke krizi okolo Hormuzského průlivu.
Konflikty váhaví voliči nemají rádi
„To, co vlastně teď vidíme, stupňování sporů s prezidentem a událost na festivalu ve Strážnici, kde lidé vypískali jak ministra zahraničí Petra Macinku, tak ministra kultury Oto Klempíře, se propíše do preferencí někdy na přelomu července a srpna,“ poznamenal Kubáček.
„Myslím si, že se posunou zhruba k čtyřprocentní hladině. Většinou tyto události sice vedou k tomu, že se utvrdí pevné jádro, které je přesvědčeno, že po Motoristech jdou a všichni se proti nim spikli, vlastně mobilizují svoji věrnost, ale váhavé voliče ztratí, protože ti konflikty nemají rádi,“ dodal odborník.
Voliči, kteří Motoristy volili s optikou, že přijde změna a bude to pověstné nové koště, které vymete staré pavučiny, podle něj nyní mohou být neustálými konflikty otráveni. „Nic jim to nedává, nemění jim to nijak životní komfort,“ popsal Kubáček.
„Macinka se staví do role lídra“
Politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze ohledně současného výsledku doplnil, že Motoristé se kolem pěti procent pohybují dlouhodobě. Rovněž on připomněl statistickou chybu.
„Možná nicméně teď vidíme určitou strategii Motoristů, kdy předseda strany Petr Macinka je nejviditelnějším a nehlasitějším kritikem a lídrem nespokojených voličů. Staví se do pozice neformálního lídra, snaží se etablovat Motoristy a možná myslet už na příští sněmovní volby,“ uvedl Školník.
Nemyslí si však, že by Macinka úplně nahradil Tomia Okamuru či Jindřicha Rajchla. „Jeho výroky patří k těm drsným. Navíc moc nekorespondují s tím, že je členem vlády. Protože od vlády očekáváme určitou důstojnost,“ podotkl Školník.
Podle jeho slov si Motoristé zřejmě uvědomují, že by se nemuseli do Sněmovny příště dostat. „Hledají strategii. Je otázka, zda tato strategie bude úspěšná,“ podotkl s tím, že v letošních komunálních volbách zřejmě tato taktika platit nebude.
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Nejnovější průzkum také ukázal na to, že hnutí Naše Českou, za kterým stojí hejtman Martin Kuba, se pohybuje okolo tří procent. Když Kuba nové hnutí představil, tak to bylo okolo pěti procent. Politolog Josef Mlejnek i tak uvedl, že nejnovější čísla jsou pro hnutí nadějná.
„Když je něco nového, tak to vyvolá nějaký zájem. To, že byli na pěti procentech či blízko okolo nich, tak to bylo tak, že Kuba měl tiskovou konferenci a více tam nebylo. Tři procenta pro ně v dlouhodobém horizontu nadějné jsou,“ podotkl.
„Určitě chtějí uspět“
S jeho slovy souhlasí i politolog Školník. „To je tak vždycky. Když uděláte tiskovou konferenci a dostanete se do veřejného prostoru, nějakou dobu se o vás mluví, voliči vás zaregistrují. Takže pak trochu vyletíte a pak letíte trochu dolů,“ podotkl s tím, že hnutí má na čem pracovat.
Mlejnek má také za to, že pro Kubovo hnutí bude nyní důležité, jak jeho zástupci dopadnou v komunálních volbách.
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„Martin Kuba se nechal slyšet, že na to necílí, že to není priorita. Myslím si ale, že je to trochu taktická věc. Ví, že začíná a komunální volby jsou těžká disciplína. Určitě chtějí uspět, ale raději předem nevytrubují do světa, že komunální volby jsou důležité,“ popsal politolog.
„Pokud vyhoří tam, tak to bude znamenat, že se hnutí asi nechytí. Předpokládal bych ale, že tam ale zabodují,“ doplnil Mlejnek s tím, že komunální volby mohou být pro hnutí základní krok.
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Podle průzkumu společnosti STEM se stále ve vedení drží hnutí ANO, které by opět získalo přes 30 procent hlasů. „Drží si důvěru u sněmovních voličů. Asi by potřebovali více zviditelnit svá témata,“ podotkl politolog Kubáček. Podle něj je nyní hnutí ANO obětí konfliktu Motoristů a prezidenta.
„Jestli to opravdu někomu dlouhodobě neprospívá v tom, co by chtěl prezentovat v rámci své činnosti, tak je to právě hnutí ANO a především premiér Andrej Babiš, který by chtěl o sobě dávat vědět a dávat najevo nějakou aktivitu,“ dodal Kubáček.