Volební model: Vítěz ANO, lidovci a topka bez poslanců. Zachrání je koalice SPOLU

Do Poslanecké sněmovny by se podle nejnovějšího volebního modelu nedostala KSČM s 3,5 procenta, stejný počet hlasů by získala i SOCDEM. Přísaha by měla 2,5 procenta hlasů a PRO 2022 2 procenta.

Pokud by strany koalice SPOLU kandidovaly samostatně, do Sněmovny by se dostala pouze ODS s 15,5 procenta hlasů. TOP 09 se s 4,5 procenta hlasů drží těsně pod hranicí 5 procent, které jsou potřeba pro vstup do Sněmovny. KDU-ČSL by získala pouhých 2,5 procenta hlasů.

Oproti zářijovému modelu si ANO nepatrně pohoršilo, naopak koalice Spolu si polepšila o dva procentní body. O 3,5 procentního bodu více by obdržela i ODS, pokud by kandidovala samostatně. Piráti mají oproti září podporu o dva procentní body vyšší, hnutí SPD zaznamenalo o jeden procentní bod více.

Statistická chyba se u stran s velkým ziskem hlasů pohybuje okolo 3,6 procentního bodu a u stran s nízkým ziskem hlasů okolo 1,1 procentního bodu. Průzkum probíhal na vzorku necelého tisíce respondentů, a to mezi 16. říjnem a 3. listopadem.