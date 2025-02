Piráti jsou poprvé pod pěti procenty, říká nový volební model. Dominuje ANO

„Já bych se určitě nebál, v žádném průzkumu od roku 2018 Piráti nikdy neměli pod pět procent,“ řekl v sobotu na celostátním fóru Pirátů ve Zlíně v rozhovoru pro iDNES.cz předseda a nově i volební lídr Zdeněk Hřib.

Sebevědomě vyhlašoval, že Piráti, kteří mají ve Sněmovně čtyři poslance a na podzim opustili vládu Petra Fialy, letos na podzim míří za dvojciferným volebním výsledkem.

Agentura NMS Research tvrdí ale něco jiného a potvrzuje pokračující pokles Pirátů, který signalizují i další agentury zkoumající vývoj veřejného mínění.

Pod pětiprocentní hranicí, jejíž překročení je nutné pro zvolení do Sněmovny, zůstávají i podle NMS Research Motoristé sobě, jejichž preference po zvolení Filipa Turka europoslancem, stagnují.

„Pozice hnutí ANO zůstává dominantní, meziměsíčně vylepšilo svůj výsledek o 2,2 procentní body. Hnutí Andreje Babiše by získalo 94 mandátů. SPOLU by získalo 50 křesel ve sněmovně, ale pokud by nechtělo jít do vlády s ANO, ve vládě by nebylo. Piráti zaznamenali nejhorší výsledek v historii měření. Motoristé si výrazně pohoršili, straně pokleslo volební jádro,“ komentovala NMS Research svá zjištění.