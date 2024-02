ANO podle volebního modelu jasně vede, na druhé místo se dostali Piráti

Nejvyšší voličské preference má opoziční hnutí ANO (31,5 %). Následují Piráti (13 %), ODS (12 %), SPD (10,5 %), STAN (7 %) a TOP 09 (5,5 %). Podle volebního modelu agentury Median za měsíc leden by se do Poslanecké sněmovny dostalo šest stran a hnutí. Lidovci by se sami do Sněmovny nedostali.