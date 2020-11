ANO potvrzuje vedoucí pozici, ale mírně podle volebního modelu oslabilo

Mírné oslabení ANO v září a srpnu může mít podle agentury Median spojitost s druhou vlnou pandemie COVID-19.

Dalších šest stran, které byly v posledních volbách zvoleny do Sněmovny, se podle modelu Median drží nad pěti procenty, což je hranice, jejíž překročení je nutností pro vstup do Sněmovny.

STAN a SPD mají podle volebního modelu by získaly shodně 7,5 procenta hlasů, komunisté 7 procent, TOP 09 i ČSSD shodně 6,5 procenta a KDU-ČSL 5 procent hlasů. Další strany by se do Sněmovny nedostaly.

Aktualizujeme.