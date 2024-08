ANO by jasně vyhrálo, říká Median. Do Sněmovny by se sama nedostala TOP 09

Samostatně by se do Sněmovny nedostala TOP 09 se 4 procenty a lidovci se 2,5 procenty. TOP 09 a KDU-ČSL ale od minulých voleb do Sněmovny kandidují společně s občanskými demokraty v rámci koalice SPOLU.

Pod pětiprocentní hranicí, jejíž překročení je podmínkou pro zvolení do Sněmovny zůstala podle průzkumu agentury Median KSČM se 4 procenty.

Median tak nepotvrzuje to, s čím přišla před pár dny ve volebním modelu agentura NMS Market Research, podle níž by se komunisté vrátili do Sněmovny s 5,7 procenty. V eurovolbách komunisté uspěli, když svůj název skryli pod značku koalice STAČILO! a do Evropského parlamentu byli zvoleni dva zástupci této koalice.

ANO by si v hypotetických volbách za měsíc červenec připsalo 85 poslaneckých mandátů, ODS 35, STAN 24, Piráti 21, SPD 21 a Přísaha 14. Případná koalice ANO + ODS by měla většinu 120 poslanců a poslankyň. Koalice o dvou stranách by mohla vzniknout také mezi ANO a Starosty (109 mandátů), ANO a Piráty (106 mandátů) i ANO a SPD (106 mandátů).

Voleb do Poslanecké sněmovny České republiky by se v červenci 2024 dle svého vyjádření určitě zúčastnilo 50,5 % lidí. Dalších 10,5 % dotázaných účast zvažuje. Ochota zúčastnit se voleb oproti minulému šetření poklesla.

Průzkumu Median se od 1. do 31. července zúčastnilo 1013 respondentů.

Aktualizujeme.