Před koronavirovou krizí by volby ovládlo ANO, na hraně jsou TOP 09 i SPD

16:45 , aktualizováno 16:45

Pokud by se ještě před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronaviru v Česku konaly volby, s přehledem by je vyhrálo hnutí ANO. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který proběhl začátkem března. CVVM tak upozorňuje, že zveřejněná data neslouží jako reflexe současného stavu.